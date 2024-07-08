太古歷史檔案中心展過千件殖民時期歷史檔案　開放予公眾預約參觀

太古集團旗下的太古歷史檔案中心在2021年成立，旨在展示太古集團在香港150年發展間的歷史檔案，如船塢、國泰航空、煉糖廠、可口可樂裝瓶廠、太古城物業等業務，都與香港在殖民時期以至現今的發展息息相關，可反映香港的歷史變遷。



香港太古集團太古歷史檔案部總監施清表示，歷史檔案要使用才能發揮其價值，「如果一直擺喺到，價值係未出嚟，等到使用嗰陣，價值才出嚟」，中心展示逾1,200件歷史藏品予公眾預約參觀，會優先讓學校團體、研究者和對歷史有興趣人士參觀，查閱檔案作資料搜集以研究；檔案中心在未來望可有更多社區工作，或與學校合作讓更多人士可了解太古集團以至香港的歷史。



▼ 太古歷史檔案中心的部份歷史檔案 ▼



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在英國成立的太古集團自1870年來香港發展，至今已逾150年，是香港殖民時期的見證者，更是改變者，有份改變香港在殖民時期以至現在的發展。香港從小漁港蛻變成今日的國際大都會，當中經歷了大大小小的歷史事件，在2021年成立的太古歷史檔案中心位於鰂魚涌的太古坊康橋大廈，展示逾1,200件有關太古集團在香港發展的歷史檔案，當中反映了香港歷史變遷。

成立之初讓職員了解公司歷史 現開放公眾預約望回饋社會

太古歷史檔案部總監施清指，太古歷史檔案中心成立的契機源於要籌備太古集團在香港成立150周年的慶典，當時不同部門的同事發現難以尋回歷史資料，這便思考要專門成立一個歷史檔案部門，讓公司職員可參觀、了解公司歷史，有利公司長遠發展。

她指，現時這歷史檔案中心的另一目的是希望可回饋社會，讓公眾人士以團體形式，電郵預約參觀，優先會讓學校團體、學術界人士或對歷史有興趣等相關團體參觀。

她亦分享道，在2011年開設歷史檔案步的初期具挑戰性，因團隊由零開始，當時只得一張枱和一張凳，連歷史檔案都無；加上她當時雖在太古集團工作近20年，但都無接觸過檔案管理的知識，幸得公司請來專家帶領，「由一開始到而家，都係摸著石頭過河嘅階段」，待2015年收集到可觀數量的檔案，始建議公司可成立內部的歷史檔案庫。

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主要收集旗下公司檔案：差唔多家家戶戶去敲門

提及到檔案的來源，她表示，太古歷史檔案部是商業檔案庫（business archive），收集檔案主要想反映太古集團多年來的發展，因此主要從旗下公司收集歷史檔案，「差唔多家家戶戶去敲門」；她續指，剛開始向這些公司收取檔案時，他們因不了解歷史檔案管理，會反問她要甚麼檔案，因此一開始收集時，要經詳細解釋和介紹後才可收集道歷史檔案。

她又指，會與不同公司部門面談收集甚麼檔案，因不同部門會生產不同的歷史檔案，如在公關部要收集的檔案就是新聞稿等；而多是在部門不再用這些檔案時，他們才會前來收集，「到唔用嗰陣，如果冇呢個set-up（檔案部），啲嘢就會去咗堆填區。」

未來會研究人工智能展示檔案、數碼保育

談及未來歷史檔案的數碼化，她指未來會探討AI人工智能發展，希望可配合檔案庫的原資料，研究如何用科技將檔案呈現，如4K展示和沉浸式體驗等；但指未必可將所有檔案都數碼化放上網，研究數碼保育會是下一步的工作。

她續指，太古檔案部在未來冀可回饋社會，除了開放太古的歷史檔案中心予公眾參觀外，檔案部的團隊亦會設查詢服務，讓公眾人士查詢相關的歷史檔案，當中不乏有研究歷史的教授、學生、作者查看中心的歷史檔案、在閱覽室搜集資料等以作研究等。她盼在未來可多做社區相關的工作，如與學校合作，讓更多人士可到此參觀。

太古歷史檔案部在2011年成立，首個中心在2015年設立於船塢里長華工業大廈，而太古坊康橋大廈7樓全層的中心則在2021年成立，佔地6,300平方呎，當中太古的檔案中心設公眾參觀服務，在去年接待逾4,000名內部和外部的訪客，平均一年處理200個資料查詢。