打假波｜招重文後衛梁羿童等3人涉外圍投注　有被告跑步離開法院

流浪足球會（又名標準流浪）主教練招重文、深水埗體育會後衛梁羿童，以及一名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，遭廉政公署拘捕他們投注本地賽事，招等人今（27日）在東區裁判法院提堂，三名被告暫毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，3人全部准保釋候訊。其中被告何思漢散庭後以跑步方式離開法院。



三名被告分開兩案被控，首案被告為招重文（54歲，報稱足球教練）和何思漢（45歲，報稱代課教師），被控1項串謀向收受賭注者投注罪。控罪指，兩人於2023年12月30日在香港，一同串謀向收受賭注者投注。

被告何思漢一離開法院即跑步離開。(盧翊銘攝)

被告何思漢一離開法院即跑步離開。(盧翊銘攝)

被告招重文一身短褲波鞋裝束到庭。(盧翊銘攝)

被告招重文一身短褲波鞋裝束到庭。(盧翊銘攝)

被告招重文一身短褲波鞋裝束到庭。(朱棨新攝)

另一案的被告梁羿童（19歲，報稱足球員），被控1項向收受賭注者投注罪。控罪指，梁羿童於2024年5月30日至6月5日在香港，透過流動應用程式「PP88」向收受賭注者投注。

任後衛的被告梁羿童。(盧翊銘攝)

控方申請押後，期間待進一步調查，裁判官遂把案件押後至10月28日再訊。招重文和何思漢分別准以1萬和2000元繼續保釋，梁羿童准以5000元繼續保釋，期間他們都不可接觸控方證人。

另一假波案押後至9.27

另一宗早前涉及4名球員的「假波案」，今早亦在東區法院再提訊，4名被告：為霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、Luciano SILVA DA SILVA （36歲，足球員），及屠俊翹（29歲，足球員），他們被控串謀賭博時作弊及向代理人提供利益等罪名，該案件押後至9月27日再提訊。

另一「假波案」的4名被告。(詳看下圖)

被告霍斌仁(右)。(盧翊銘攝)

被告Waheed MOHAMMAD。(盧翊銘攝)

被告Luciano SILVA DA SILVA。(盧翊銘攝)

被告屠俊翹。(盧翊銘攝)

被告霍斌仁(左)及屠俊翹。(盧翊銘攝)

案件編號：ESCC1718、1719, 438/2024