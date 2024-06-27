大成小學停辦｜教育局委8人入校董會　包括資助小學校長會張勇邦

孔教學院大成小學停辦的決定，校長與辦學團體出現爭拗。教育局早前宣布根據《教育條例》，委任校董加入學校的法團校董會，教育局今日（27日）指已完成相關程序，委任八名校董加入該校法團校董會，包括三名教育局人員及五名來自不同專業界別的人士。



大成小學辦學團體和校方就停辦有不同看法。（廖雁雄攝）

教育局回覆指，就孔教學院大成小學停辦一事，由於持份者意見相異，局方早前宣布根據《教育條例》，委任校董加入學校的法團校董會。

局方今日完成相關程序，共委任八名校董加入該校的法團校董會，包括三名教育局人員及五名來自不同專業界別的人士。

黃大仙孔教學院大成小學六名校董6月17日舉行記者會，反對辦學團體自行宣布學校停辦。（廖雁雄攝）

教育局委任的校董名單如下：

三名教育局人員：

教育局首席教育主任（九龍）鄭國仁

教育局總學校發展主任（黃大仙）馮俊文

英皇書院校長鄧啟澤



五名不同專業界別的人士：

資助小學校長會名譽主席張勇邦

前九龍地域校長聯會主席張漪薇

救世軍卜維廉中學校長、黃大仙區區議員洪楚英

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展

律師楊世文



局方稱，會與孔教學院大成小學校監商討，盡快舉行法團校董會會議，有信心新校董的加入定能幫助法團校董會就事件作出有序及全面的討論，有效解決停辦事件，保障學生褔祉。