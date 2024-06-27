一名24歲男病人疑於瑪嘉烈醫院內被感染丙型肝炎　院方展開調查

瑪嘉烈醫院今日(27日)公布一宗疑在院內感染丙型肝炎的個案，一名24歲頭部受傷的男病人於3月21日入院瑪嘉烈醫院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療，病人的肝酵素在6月中急速上升，而安排進行肝炎病毒測試，結果對丙型肝炎呈陽性反應。惟病人在四月時，該病人的丙型肝炎病毒測試結果為陰性。疑於4月20日至5月24日期間，被一名曾於同一病格留醫的52歲丙型肝炎帶菌者感染。



院方表示，病人因自身疾病目前情況嚴重。目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成以上的丙肝病毒感染。



瑪嘉烈醫院今日公布一宗疑在院內感染丙型肝炎的個案一名24歲頭部受傷的男病人，3月21日入住瑪嘉烈醫院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療。病人的肝酵素在6月中急速上升，因此在6月15日進行肝炎病毒測試，結果對丙型肝炎呈陽性反應。然而在4月時，該病人的丙型肝炎病毒測試結果為陰性。

由於病人一直在院內接受治療，院方進病人可能感染的途徑。經調查後發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於4月20日至5月24日期間，曾於同一病格留醫。基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除該名24歲男病人於院內受感染。

瑪嘉烈醫院已向衞生防護中心報告事件，醫院會繼續與衞生防護中心跟進及調查個案的傳播途徑。亦已將事件透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處呈報。

丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染。而事件涉及的兩名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，亦增加了感染的風險。院方已徹底清潔相關病房，同時已檢視相關病房的感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序之相關感染控制培訓和監察。

病人因自身疾病目前情況嚴重

院方指，已為病人處方抗病毒藥物，並已向其家屬講解情況，病人因自身疾病目前情況嚴重。目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成以上的丙肝病毒感染。

為審慎起見，醫院已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，包括該名24歲男病人及一名因自身疾病而離世的男病人。醫院會向他們詳細解釋事件，並安排進行肝功能及病毒測試，持續監察他們的健康狀況。