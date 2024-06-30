九展告別｜見證MIRROR成軍 Music Zone成獨立音樂人演出熱門地
隨著九龍灣國際展貿中心今天（30日）下午5時正，在保安人員關上玻璃門後，正式和港人告別，這個曾經是不少歌手藝人的出道地方，亦是不少歌迷觀眾入場看表演的地方，終於落幕。
該址前稱香港國際展貿中心，於1995年峻工啟用，原本定位是展覽和會議場地，2007年翻新後，商場部分取名「E-Max」，改名九龍灣國際展貿中心，並加建「Star Hall 匯星」這個表演場地，帶動了人流。
九展營運至今29年，車展一直是主要的用途，翻新前後舉辦過大大少少不同活動，有本地、海外歌手演唱會，國際性比賽等，電視台ViuTV錄影廠以及辦公室亦在九展，所以近年經常有不少粉絲都會在九展等侯偶像。
不少港人甚至遊客都對九展充滿回憶，天下無不散之筵席，本文回顧九展一些大事。
樓高17層的九展位於香港九龍灣展貿徑一號，寫字樓部分在1995年底落成，而商場部分於1998年落成，總樓面面積達176萬平方呎，營運29年，曾舉辦過無數演唱會、比賽、展覽等，由於沒有港鐵站，往來九龍灣站的穿梭巴士成為觀眾、顧客和職員的主要交通工具。
落成初期原名香港國際展貿中心，只作為展覽及會所用途。後來，在2005年向政府申請更改用途，向政府繳付補地價超過兩億元，部分樓面由展貿改為非工業用途，營運商分2期將60萬平方呎的展覽場地改建為商場及室內消閑娛樂場所，2007年取名E-MAX，九龍灣國際展貿中心。
九展EMAX內佔3萬平方呎，可容納3,600名觀眾的綜合表演場館「匯星Star Hall」曾舉辦過大大小小的演唱會，包括本地男團MIRROR第一次演唱會、KOLOR演唱會、周殷廷演唱會，除了本地歌手，亦有不少海外歌手選擇以九展作為演出場地，例如是韓國HIPHOP廠牌AOMG、韓國女團Apink、台灣組合五堅情等。ViuTV錄影廠以及辦公室亦在九展內，所以經常有不少粉絲都會在九展等侯偶像。
除了演唱會，亦曾舉辦不同類型的比賽，包括I-1世界泰拳格蘭披治、柔道亞錦賽、各健美比賽等。2007年翻新前的香港國際展貿中心，亦有舉辦不少娛樂活動，包括千禧年代的百事巨星見面會、當時得令的台灣明星多次出入舉辦活動。
政治活動亦在此留下重要時刻，像2004年中央就基本法的政改條文釋法，就在展貿中心舉行座談會，全國人大常委會喬曉陽副秘書長、全國人大常委會法律工作委員會副主任李飛、港澳辦副主任徐澤等會見本港各界人士。
喬曉陽一句「家傑來了沒有？」向當時仍未成立公民黨、仍未擔任立法會議員，仍是「45條關注組」成員的梁家傑主動邀請他提問，被指是向民主派釋出善意。
選舉事務處有部分寫字樓亦租用九展，過去曾有選舉過後，以九展作為中央點票中心。
除了Star Hall，位於EMax地下，以Live House 為概念的音樂表演場地，容納400至600名觀衆的Music Zone@E-MAX是獨立音樂表演的主要場地，於2012年7月28日正式啟用，12年來舉辦超過700場音樂會，其中包括韓國Lofi樂隊Wave To Earth、日本饒舌兼唱作女歌手DAOKO、台灣獨立樂團溫蒂漫步等。
展貿廳位於九展3樓及6樓，以圓形設計之多用途展貿廳，每個可容納1,000至1,600人的劇院式會議、最多80個標準展位的展覽會及筵開80至100席宴會。
2020年9月疫情期間，政府徵用九展作為社區檢測中心，時任保安局局長李家超亦曾到訪視察運作。
億京發展及資本策略等財團在2021年6月以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿，發展商向城規會提出方案，用作中心住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途。於6月30日正式結束營運。
隨著九展的落幕，現時本港的小型表演場地就剩灣新伊館、旺角麥花臣場館、新浦崗東浦等。