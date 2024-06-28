商務部｜內地提高港澳入境居民攜帶行李物品免稅額至12000元

商務部今日(28日)公布，內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容EPA貨物貿易協議》。具體措施由業務主管部門對外公佈實施。



財政部、海關總署及稅務總局發出的公告表示、對自香港、澳门進境，年滿18歲的居民旅客，手攜带在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在12000元以內（含12000元）的予以免税放行。同時，在設有進境免税店的口岸，允許上述旅客在口岸進境免税店購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在15000元以內（含15000元）的予以免税放行。

內地將提高自港澳進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度（林靄怡攝)

新措施7.1起適用羅湖、深圳灣、廣深港高鐵西九站等六個陸路口岸

特區政府熱烈歡迎並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議，宣布將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。

新措施在七月一日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於八月一日在所有口岸實施。

內地將提高自港澳進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度。（林靄怡攝)