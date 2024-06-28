鄒家成與女律師涉運出投訴信　官裁定兩人表證成立　下周結案陳詞

因涉初選案被還押的鄒家成，涉嫌在未獲懲教署許可下，將向申訴專員公署投訴的信件交給其女律師寄出。兩人否認將未經授權的物品攜離監獄罪受審，女律師爭議涉案投訴信屬已獲授權，懲教的指引不可扭曲及為法例加條件，要求裁判官能裁定她表證不成立，但今（28日）在西九龍裁判法院遭裁判官拒絕，並同時裁定鄒和女律師均表證成立，兩人不自辯，亦不傳召辯方證人。案件押後至7月2日作結案陳詞。



兩名被告分別為鄒家成（26歲，無業）和胡詠斯（30歲，女，助理律師）。控罪指，兩被告於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

被告鄒家成因涉47人案而在荔枝角收柙所拘留。(資料圖片)

鄒家成與一名女律師被指把未經許可物品帶離荔枝角收押所。（資料圖片）

女被告爭議鄒的投訴信屬已獲授權

代表胡的資深大律師王正宇昨陳詞指，《監獄規則》列明監督必須准許囚犯去信指明的人，即代表鄒寫給申訴專員的信屬已獲授權。此外，所謂信件須經批准才可轉交他人並非法例，而是懲教署自身的規定。王續指，懲教的指引不可扭曲及為法例加條件，直指涉案控罪的法理錯誤，望裁判官能裁定胡毋須答辯，表證不成立。

高級懲教主任陳育麟稱，收到申訴專員公署稱要作調查，才發現鄒未有經署方寄出投訴。(劉安琪攝)

懲教指投訴表格需經署方授權方可寄出

控方今作補充陳詞，指懲教署人員於2023年4月28日向鄒提供投訴表格，當時未有授權鄒寄出。鄒需獲署方授權，才可寄出信件

王正宇回應指，寄出信件需獲懲教署批准是署方的內部指引，而非《監獄規則》列明，強調不跟從署方的指引並不等同違法，而控方的說法是誤解法例。

裁判官聽取陳詞後，裁定鄒家成和胡詠斯表證成立。

案件編號：WKCC4600/2023