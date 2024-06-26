47人案．求情篇｜控方認同被告可分級判刑　戴耀廷自覺應只囚2年

民主派47人被指在2020年的35+初選中，串謀顛覆國家政權，當中31人認罪，14人經審訊被裁定罪成。45名有罪的被告，分成6批求情。法官早前要求控辯雙方就《港區國安法》下，把判刑分三級的條文作陳詞，根據該條款，判刑可由最少3年以下，至最高的無期徒刑。



控方認為法庭可根據各被告的參與程度分等級，然後根據指引判刑，但拒評論各被告應屬何種等級，但認為領導應屬最嚴重者；此外，控方同意曾出庭作證的被告可獲減刑。



戴耀廷等5名被告被指是初選組織者，戴稱他並無參與初選，自覺只是第三級別的「其他參與者」，認為應只被判囚2年，其餘被告如區諾軒及趙家賢，則強調曾作「金手指」，應可獲較多減刑。



控方立場

可分級判刑，提供資料可減刑

主控官稱，根據《國安法》第22條，顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，即：第一類別的「首要分子或罪行重大者」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；第二類別為「積極參加者」，判處3年以上10年以下有期徒刑；及第三類別「其他參加者」，判處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

控方表明立場，認為法庭可先根據各被告的參與程度，決定各人的等級，並根據指引判刑，在法官追問下，控方認為案中領導者應屬第一類別，即「首要分子或罪行重大者」，同時亦可考慮各人是否有減刑因素，如第33條列明揭發他人犯罪者，若經查證屬實，可獲減刑。區諾軒、趙家賢等曾出庭作供，亦應可獲減刑。

被告求情概要

1. 初選組織者

戴耀廷等5名初選組織者，於2024年6月25日在西九龍法院(暫代高等法院)作求情。

戴耀廷的律師求情時，強調他作初選計劃時，《港區國安法》並未生效，故不算違法，惟法律生效後，其角色已不再重要，他只是愚蠢地沒有取消計劃。戴又強調「攬炒十步曲」並非計劃的部份，他亦非想推翻香港政府，只是想爭取真普選。戴又稱他並無參與初選，認為只屬「其他參與者」的角色，加上認罪，認為只應判囚2年。

另外，區諾軒、趙家賢及鍾錦麟均曾出庭作供，他們認為應給予他們4成至6成的刑期扣減，其中趙及鍾均指他們的參與程度相對較低，亦有盡早退出初選等，希望能獲減刑。

至於曾提出「三投三不投」運動的吳政亨，他稱他由始至終都是一名局外人，亦沒有參與初選，認為應當作是第三級的「其他參與者」看待。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC 69-70/2022