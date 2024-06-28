水龍捲｜天文台天氣相機下午拍攝到　罕有晴朗天氣現「龍吸水」

酷熱天氣持續，熱帶擾動帶來不穩定天氣。天文台今午（28日）表示，在下午4時53分左右，港島以西海域出現「龍吸水」的水龍捲報告。



據社交平台的貼文，有人在數碼港對出海域見到水龍捲。有市民稱今天16時50分在華富邨望向貝沙灣方發現疑似水龍捲，約10分鐘後消散。



天文台表示，環球貿易廣場向西南方向、以及#南丫島向西北的攝影機，都在下午時間拍攝到水龍捲出現，也有不少市民拍攝到清晰的水龍捲。

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天文台指水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接着水面，水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

有市民稱今天16時50分在華富邨望向貝沙灣方發現疑似水龍捲。（Calar Cheung Facebook）

今日(28日)下午五時，天文台總部錄得最高氣温34.2度，上水依然最熱、錄得36.6度、大隴35.4度，黃大仙，流浮山、元朗、屯門、沙田、大埔，深水埗、坪洲則錄得超過34度。觀塘、九龍城、將軍澳、跑馬地等亦錄得超過33 度。

天文台表示，副熱帶高壓脊會在下周初至中期再度增強，中國東南部天氣持續酷熱。根據未來九天天氣、預測仍然酷熱，星期六至下周三、氣温介乎至32、33度。到下周四、五(7月4日及5日)最高氣温再上升至34 度。

本港下午5時各區最高氣温。(天文台網頁截圖)