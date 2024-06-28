今日必看8分鐘｜東廊4車相撞｜Tesla違泊被抄牌司機稱識退休警司

有片｜北大嶼山公路來回線14車相撞 現場交通擠塞往機場一度封閉

今日（28日）早上8時34分，北大嶼山公路來回方向、近深水角配電站發生交通意外，據報涉及14架車輛相撞，包括的士、私家車及輕型貨車等。從網民上載圖片可見，有私家車橫亙行車線，另外亦有私家車車頭冚被撞至摺起。警方及救援人員在場了解及救援。北大嶼山公路往九龍方向往機場方向部分行車線一度需要封閉。

運輸署早上9時36分宣布，較早前因交通意外而封閉的北大嶼山公路（往機場方向）近深水角配電站的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。

沙田馬會職員宿舍起火 近百居民疏散 一消防員暈倒送院

香港賽馬會沙田職員宿舍發生火警。今晚（27日）約8時18分，馬會職員宿舍第4座一單位起火，冒出大量濃煙。消防趕抵動用開喉撲救，20多分鐘後將火救熄，現正調查起火原因。

東涌火警︱5貓慘死3狗獲救 場主哽咽：4隻貓B出世一個月死晒

東涌逸東邨對開一個貓狗場今晚（27日）失火，火勢猛烈，場內有多隻貓狗被困，最終3隻狗獲救、5隻貓葬身火海。場主卓女士表示，懷疑是毗鄰地方首先起火，再波及其場地，哽咽稱：「貓媽媽同4隻BB全部死晒‥‥‥」她慨嘆已尋獲領養人選，現時「全軍覆沒」，幸火勢未波及至狗隻所在位置。

新油麻地避風塘對開海面 貨船男工墮船艙 送院治理

今日（28日）中午12時19分，警方接報，指在離新油麻地避風塘對開約3公里外，一艘名為「逸航13」貨船上，一名男工人直墮船艙底，他受傷流血，同事報警救助。救援人員趕抵現場，經由消防船轉送至中環碼頭上岸，事主清醒，經由救護車送往瑪麗醫院治理。案件暫列作「工業意外有人受傷」案調查。

北角東區走廊4車相撞 包括兩校巴 最少5名學童及1司機受傷

北角東區走廊發生4車相撞意外。今日（28日）下午2時18分，北角東區走廊西行線、北角警署對開私家車、的士及兩輛校巴依次序沿慢線行駛，其間「串燒」相撞。初步有5名學童不適及一名司機輕傷，多部救護車在場處理，其後將受傷司機及3名學生送往東區醫院治理。交通警員在場指揮交通及調查意外成因。

青衣楓樹窩體育館後樓梯起火燒紙皮 消防救熄無人受傷

今日（28日）早上9時11分，青衣楓樹窩路10號楓樹窩體育館的後樓梯有紙皮着火。消防員接報到場灌救，10分鐘後將火救熄。現場燒毀一堆紙皮和雜物，牆身瓷磚剝落。火警中無人受傷，初步疑是煙蒂引致。

海關破3宗遠洋船走私案拘一漢 往大馬3貨櫃檢$1億電子零件

海關於今年6月展開一個名為「巨浪」的特別行動，針對利用遠洋船走私的活動。行動一共偵破3宗案件，於6月10日、17日、23日以X光檢視3個擬送往馬來西亞的可疑貨櫃，檢獲約總值1億港元的走私電子零件，並拘捕一名報稱寄貨公司負責人的60歲男子，他已獲准保釋做查。目前案件仍然在調查當中，海關不排除稍後會其他有涉案者被捕。

TESLA違泊被抄牌 司機稱識「退休警司」 遭交通警1句KO下場更慘

違例泊車當然會被「抄牌」，誰都沒有特權！本港網絡流傳1段影片，見到有TESLA私家車在雙黃線違泊，1名交通警員上前「抄牌」，結果交通警卻被多名白衣人包圍，而TESLA司機聲稱自己認識「退休警司」，又譏諷「有粒花先同我講嘢啦，X樣！」。

不過，交通警員未有被嚇怕，明言「我唔驚佢退休警司喎，我而家現職警察喎」，更安排拖走車輛「驗車」，強調「我揸正嚟做㗎啫」。最終交通警繼續抄牌，司機及其他人未有再阻攔。

談變與不變：守住不變根基、做好內聯外通不被邊緣化

中聯辦主任鄭雁雄今日（28日）再次到立法會出席午宴，他致辭時表明想與大家探討自回歸以來，香港變與不變的問題。他指有「六變六不變」，強調不變的是中央堅守「一國兩制」，香港繁榮穩定，東方之珠浪漫依然。變的是香港浴火重生，變成中央的掌上明珠，惠港挺港措施不斷、對香港的要求幾乎有求必應。他又提出六個守住，指香港守住不變根基，駕馭發展變局，做好內聯外通的超級聯繫人角色變成超級發財點，守住國際化便不會被邊緣化和內地化。