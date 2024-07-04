網約車｜發牌與否車主與司機意見相違　周國強：再講合法化就討厭

的士與網約車之間爭辯越熱越烈，運輸及物流局即將公布規管網約車初步研究並展開諮詢。社會普遍認為的士與網約車水火不容，業界不同持份者想法是否一致？



《香港01》找來車行負責人周國強與司機及管理人梁達壯，就的士業改革、網約車等表達意見。雙方雖然都同意的士業界需要大改革，但在為網約車發牌一事上卻大相逕庭。



車主周國強反對發牌予網約車，認為以白牌車經營屬犯法，不能因受歡迎而發牌了事，「佢做犯法嘅事，你唔可以畀佢一個牌就話合法，係咪？再講落去就討厭！」梁達壯則同意為網約車發牌，認為是無法阻檔的「時代巨輪」，若能與的士分工協力，可「做大個餅」，「工作更加細分，分工合作便利市民，現有係街上巡遊嘅的士唔會受影響，市民有更好選擇、咁樣先係雙贏、三贏甚至四贏。」



《香港01》上月分別邀來車主車行代表及司機代表探討的士改革、為網約車發牌、網約車是否可與的士共存，以及一些未來建議方向，包括的士小巴商總會理事、順安車行負責人周國強；以及駕駛的士近30年、近年擔任的士管理人的汽總的士司機分會副主任梁達壯。

雙方雖然都同意的士業需要改革，也認為要規管好現時的網約車平台，但就是否同意發牌予網約車或網約車司機存較大分歧。

問題：同意為現時網約車或網約車司機發牌嗎？

+ 1

周國強：反對。他指發牌予網約車對的士業不公平，認為載客服務非大眾所想的簡單，不能單考一個私家車牌照便可經營。他表示，現時有約1,500個出租私家車牌照，有登記的大約有700至800個，持牌者當然可以從事網約車服務，但目前大部份網約車屬無載客取酬牌照的「白牌車」，本身屬不合法，不應該討論是否讓其合法。

全世界都話緊你唔合法，點解仲繼續做，仲要不停咁去講？好詫異，本身唔合法嘅嘢不斷要求自己合法，再講落去就討厭！ 的士車行負責人周國強

一直做啲唔應該做嘅事，接住同你講我要求特赦，咁你就去考的士牌啦。 的士車行負責人周國強

我問啲植入式問題，個個都鐘意架啦，政府收費減好唔好？個個都答你好，電費供應商多啲好冇？電訊網絡供應商多啲好冇？大家臨尾都係果個故仔，但你如果有班人，我要揸白牌，你畀我個牌我？雖然為數唔少……其實唔應該，佢做犯法嘅事，你唔可以畀佢個牌，就話合法，係唔係？ 的士車行負責人周國強

梁達壯：同意。他認為，網約車是一個時代產物、屬大勢所趨，強調司機並非反對網約車，而是不合法的白牌車，倘若有完善規管制度，例如要求經營網約車司機需要考牌照，相信對的士司機、網約車司機、乘客甚至社會政府而言都是共贏方案。

他指過去曾到廣州、深圳、澳門等地了解當地網約車及的士營運，相信網約車可以增加的士業競爭力，例如合法化後，可開放多些禁區的士上落客點，或劃分某些地方只容許的士運作，提高網約車入門門檻，加強對所有出租車輛規管。

呢個時代巨輪係冇人可以阻擋的，係世界各地都已經有網約車嘅出現。 的士司機梁達壯

希望可以做到網路預約計程車，然後將網約車同現有係街上嘅巡遊車（的士）工作更加細分，分工合作便利市民，現有在街上巡遊的士唔會受影響、市民也有更加好的選擇、咁先係雙贏、三贏甚至四贏。 的士司機梁達壯

網約車可以令市民更加舒服，令市民同（的士）司機之間矛盾少咗、畀市民有更多選擇，甚至乎我哋司機都有更多選擇，我可以不揸的士，去揸網約車。 的士司機梁達壯

問題2：網約車發牌對車主/司機影響大嗎？

周國強：影響大。

他指向網約車發牌正是剝削業界的行為，強調運輸行業都受監管，各種載客司機都要持牌，非法網約車強行打入市場後，因受歡迎而要求合法，對社會並非好事，對業界更是剝削。

載客服務係受監管，所有人都知道，巴士公司也要有牌、揸地鐵也要有牌，拖頭都要有牌，揸小巴、專營巴士，全部都要有牌，包括我哋的士也要有牌。 的士車行負責人周國強

大家要細心研究，會引致會唔會有啲嘢，先引入之後再要求合法？如果每個人都用，假設我用一啲嘢，入嚟後你哋覺得好受歡迎，之後我冇牌，就要求有牌？呢種開創先例，對整個社會係咪係都唔係咁好？ 的士車行負責人周國強

吳達壯：影響不大。

他認為網約車可以將擴大整個出租車市場、「做大個餅」，例如住在較偏遠地方的打工仔或要買私家車、駕車到市區上班，但以新加坡為例，自網約車引入後，市民叫車出行比自駕方便，改為坐出租車而非自駕，甚至可發展成一些「包車」服務，對業界有益處。

以新加坡為例，叫網約車多過佢哋自己去買車，更好、更方便。 的士司機梁達壯

內地都有部份網約車司機，調轉返去揸的士，係隨著市場需求調節。 的士司機梁達壯

問題3：同意Uber指「網約車與的士可共存」嗎？

周國強：部份同意。

他認為與Uber之間公作僅限於的士，指現時有數千架的士營運Uber Taxi，承認Uber Taxi做得不錯，應繼續發展下去，但Uber必須退出私家車市場。他相信現時約有2,000架Uber私家車，只要政府增加二三百架的士牌照，相信已可滿足市民出行需要。

以澳洲為例，當地立法要求乘客坐點對點網約車服務，須支付約1澳元的徵費，該筆錢用作補貼當地的士業界。周國強認為，該做法不適合香港，因香港地方較細，交通四通八達，的士業已足夠覆蓋現時需求，沒空間引入網約車。

業界好樂意同Uber Taxi合作，Uber Taxi完全係合法，無人話唔得，你用的士就沒問題，啲乘客體驗到叫車，大家減少爭執，我哋絕對贊成。 的士車行負責人周國強

其實發展Uber taxi、大家都知做得咁好，點解唔繼續發展落去？點解唔肯離開私家車市場？呢件事令人覺得好怪。 的士車行負責人周國強

地方大可能的士業服務做唔到，但地方細已經覆蓋到，你睇澳門冇Uber白牌車。 的士車行負責人周國強

吳達壯：同意。

他指其他城市對網約車管制大概分三種，一是政府全面管理；二是政府發牌管理；三是混合管理，各有優缺點。他認為網約車與的士共存，司機數目是要有限制，不能夠無止境發牌，按市場需要彈性發牌，才是理想方法。