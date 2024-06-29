天文台：料強陣風襲港　流浮山錄每小時70公里強陣風

天文台下午1時45分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，提醒市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午1時35分左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。



▼6月28日 港島西面水域出現水龍捲▼



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預料有強陣風 籲市到安全地方躲避

天文台下午1時45分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，提醒市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午1時35分左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台提醒，雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

4. 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。

5. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。

下午及今晚有驟雨狂風 未來一周天氣酷熱

另外，天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。天文台又預測，未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，但部分地區酷熱。根據其九天天氣預報，未來一周最高氣溫均超過攝氏32度。