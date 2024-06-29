今日必看8分鐘｜警破新義安紮職儀式｜保時捷911車場起火

荃灣男遭圍毆 逾$80萬財物包括PP手錶和Gucci袋被搶走 警緝匪徒

荃灣發生搶劫案。今晚（28日）8時許，一名30歲男子在青山公路荃灣段263至275號富裕樓對開，疑遭4名男子拳打，驚動途人報案。警員接報趕抵，事主報稱有人掠走手錶、手袋等財物後，登上一輛私家車逃去。事主鼻嘴流血，即場接受救護員治理後，毋須送院，警方正調查事件起因及追緝涉案疑匪。

太古城「波子」911起火熏黑 車主預$10萬維修費：好彩應該搞得返

今日（29日）早上9時32分，鰂魚涌太古城第五期室內停車場，一部保時捷911跑車右邊車頭突然冒煙起火，並傳出爆炸聲。火警觸發警鐘及消防灑水系統，消防員接報到場撲熄，事件中無人受傷，惟跑車右邊車頭熏黑。

青衣舢舨與貨船相撞 釣魚翁墮海失石蚌魚 捲船底傷頭：執返身彩

青衣發生漁民墮海意外。今午（28日）約3時15分，一名男子將舢舨船駛往汀九橋附近水域釣魚時，懷疑與一輛貨船發生碰撞，釣魚翁意外墮海，其後自行爬上水面，獲救回岸上。救援人員到場發現事主頭部流血，將他送往仁濟醫院救治。《香港01》尋獲該名釣魚翁，他憶述墮海後被捲進貨船船底，頭部被「蠔宿」割傷；又稱雖然自行爬上水面，惟在茫茫大海等待約10多分鐘才獲救，他驚魂甫定稱：「執返身彩！」事主現時頭部呈一吋多長的傷痕，要在醫院等候縫針。

有片︱牛池灣電單車切線後失控撞小巴 鐵騎士人仰車翻倒臥行車線

今日（29日）下午12時58分，警方接報指，牛池灣清水灣道往西貢方向、近牛池灣市政大廈發生交通意外，涉及一輛電單車與一輛小巴。鐵騎士頭部受傷，救援人員接報到場，替傷者包紮，他清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

有片︱沙田港鐵貨Van切線撞貨車 剷上路壆釀1傷

今日（29日）早上10時49分，大埔公路沙田段往大埔方向、近火炭港鐵站發生交通意外，涉及一輛港鐵的客貨車及一輛密斗貨車，一名司機腰痛受傷。從網民上載車CAM影片可見，當時客貨車沿沙田路往大埔方向駛至大埔公路時切線，但與鄰線密斗貨車相撞。客貨車隨即失控剷上左邊路壆，前胎掛在路壆欄杆上。

旺角亞皆老街公主道交界 的士與七人車相撞6人受傷 交通擠塞

旺角發生交通意外，今日（29日）上午8時29分，一輛的士與一輛七人車在亞皆老街與公主道交界相撞，共6人受傷。

新義安觀塘商廈辦紮職儀式 警踩場拘大佬等9人檢紅棍黃紙利市封

警方東九龍反三合行動組展開情報主導反三合會行動，於今日（28日）下午2時，突擊搜查一個位於觀塘商業大廈的公司單位，以涉嫌「參加三合會社團的集會」，拘捕9名本地男子（30至75歲），全部人正現被扣查。行動中，警方檢獲一些與三合會「紮職」儀式相關的物品，包括紅棍、襟花、使用過的化寶盤、寫有部分被捕人全名的黃紙、利市等。據了解，案件涉及「新義安」的紮職儀式。

深中通道｜直擊隧道、人工島各種｢神器｣ 如何為旅客出行保駕護航

橫跨珠江口兩岸的深中通道，將於6月30日下午3時通車。通車後，來往深圳及粵西毋須再經虎門大橋，車程會由原來2小時縮短至半小時內。

在通車前夕，本次項目的工程師向《香港01》記者介紹了深中通道上的各種「神器」，如何為旅客安全高效出行保駕護航。

七一｜家長攜女到珠海長隆「放電」 行程料花一萬 稱香港玩厭晒

一連三天七一假期今日（29日）展開，不少市民趁短假離港外遊。港珠澳大橋口岸離境大堂早上出入境人流暢順，門外未見「打蛇餅」人龍，旅客花約數分鐘便可過關，來往市區及口岸的巴士「埋站」順利。謝先生一家四口到珠海玩三日兩日，特別帶小朋友到長隆樂園「放電」，預計消費約一萬元。另有年輕人與朋友即日來回澳門，主要品嘗美食以及到水上樂園。