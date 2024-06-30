深中通道｜大批車輛聚集準備出發　四川人自駕過千里為見證歷史

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，將於今日（30日）下午3時正式通車，全中國各地的車主已聚集到通道出入口一帶。深圳車友會負責人透露，已有約70至80名車友準備出發，甚至有來自湖南及四川的車友，昨日（29日）已千里迢迢駛至深圳，避免趕不及見證歷史的時刻。



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外省車友提早到深圳 避免錯過首日通車

深中通道即將在下午開通，毗鄰通道出入口的深圳機場碼頭已聚集大批車輛停泊，期待成為首批駛上深中通道的車主，見證歷史的時刻。

深圳車友會負責人蔡曉明表示，已有約70至80名車友正準備出發，他們除了深圳及中山外，甚至有來自湖南及四川的車友，因害怕趕不及首日開通，昨日已千里迢迢駛至深圳租酒店過夜，只為體驗國家工程。

他稱，「大家都是期待，很多車友可能專門從中山繞到這裡來，再跟我們一起從深圳出發回中山。」

深中通道即將在下午開通，毗鄰通道出入口的深圳機場碼頭已聚集大批車輛停泊，期待成為首批駛上深中通道的車主。（黃浩謙攝）

受虎門大橋擠塞之苦 中山車友已期待兩年

蔡曉明說，由深圳開往中山途經虎門大橋需要兩小時，而每逢周末及假期均會嚴重擠塞，難以估算車程，因此有來自中山的深圳車友已期待兩年。

蔡稱，「逢年過節的時候回去的時候，就很怕虎門大橋塞車嘛。這次深中通道開通以後，應該會極大的舒緩交通壓力。」

蔡曉明估計，粵西的居民亦會通過深中通道到深圳旅遊，相信對兩地的文旅及經濟可帶來幫助。（黃浩謙攝）

通車後會經常到珠海中山度假及品嘗美食

中山及順德一帶著名美食，蔡曉明指，日後會經常自駕到當地品嘗美食，或到珠海長隆度假區玩樂。他估計，粵西的居民亦會通過深中通道到深圳旅遊，相信對兩地的文旅及經濟可帶來幫助。

蔡曉明亦指，今次活動由鴻蒙智行的車友參與，因此會與華為的技術部門合作，搜集首次通過深中通道的智能數據，因此他認為不論對車企或民眾而言，今日通車的意義重大。