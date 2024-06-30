今日必看8分鐘｜女子疑產後抑鬱一刀殺夫｜郭秀雲欲救貓頭鷹遇阻

深中通道今開通｜習近平發賀信 問候參與規劃建設全體同志

6月30日上午，深圳至中山跨江通道（深中通道）開通活動在深中通道西人工島舉行，活動上宣布，深中通道正式開通。下午3時通車試運營。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平30日發出賀信，對此表示熱烈祝賀，並向參與規劃建設的全體同志致以誠摯問候。

《香港01》直擊深中通道通車 深圳車龍超長入口勁塞車

深中通道6月30日下午3時開通，首批5輛深中跨市公交亦在3時準時出發，香港01記者搶搭第一批巴士，惟直到傍晚6時仍未能上深中大橋。更有乘客稱，塞3小時未上橋，「不如走虎門大橋」。

土瓜灣兩刀手揮斬 52歲男負傷狂奔60米長血路 現場遺大灘血跡

青衣發生漁民墮海意外。今午（28日）約3時15分，一名男子將舢舨船駛往汀九橋附近水域釣魚時，懷疑與一輛貨船發生碰撞，釣魚翁意外墮海，其後自行爬上水面，獲救回岸上。救援人員到場發現事主頭部流血，將他送往仁濟醫院救治。《香港01》尋獲該名釣魚翁，他憶述墮海後被捲進貨船船底，頭部被「蠔宿」割傷；又稱雖然自行爬上水面，惟在茫茫大海等待約10多分鐘才獲救，他驚魂甫定稱：「執返身彩！」事主現時頭部呈一吋多長的傷痕，要在醫院等候縫針。

長者學苑｜從打字學起到拍片教太極扇 髮白了也可踏足大學真興奮

學習並非年輕人專利，只要有機鬢銀髮白仍可踏足大學。回想起15年前，讀書不多的英姐，看到一幅橫額，便開始報讀畫畫、電腦打字等興趣班。15年後，電腦知識多了，英姐將太極扇技巧製作成短片，再帶到其他院舍和一眾老友記分享，而她在「長者學苑計劃」下，更有機會踏入大學門口：「頭髮都白晒都可以同佢哋（大學生）一齊上堂，種感覺好難用筆墨來形容。」

日出康城倫常慘案│疑受產後抑鬱所困 33歲女子殺夫一刀割頸致命

將軍澳日出康城發生倫常慘案，一名32歲女子涉嫌趁其30歲丈夫在客廳梳化就寢時，用一把30厘米長的生果刀割向其頸項，丈夫大量失血死亡。警方初步調查相信二人是夫妻關係，結婚5年育有一名1歲半的兒子。女疑兇生育後出現嚴重的抑鬱問題，定時向私家醫生求醫，近月病情反覆，警方正循其精神狀態方向調查。

還原香港快運葡撻事件 不涉沒收 地勤誤指禁上機後乘客放服務台

網上日前流傳一張IG限時動態截圖，指有香港快運乘客帶葡撻上機時，被地勤沒收及擅自食用。香港快運今日（29日）表示，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱。消息人士今日將今次葡撻事件還原，原來涉事外判地勤人員當日並沒有沒收乘客葡撻，而是乘客被告知不允許攜帶外食，將葡撻放在登機閘口服務台。然而，根據香港快運規定是容許旅客攜帶食物及飲料登機，只是不得在機艙內進食外帶食物及飲料，有關的外判地勤人員告知乘客不允攜帶外食是有誤，擅自食用亦違反「處理乘客遺留食物」正確程序。

7人埋單$7500！去尖沙咀五星酒店請客 食客呻受氣：服務真係垃圾

近年本港食肆員工的服務態度常被人詬病，連高級餐廳都不例外？近日再有網民發帖大呻，表示於尖沙咀某5星級酒店的中菜餐廳設宴招待商業伙伴，卻因侍應態度差而感到受氣。樓主指當晚共有7人用餐，惟他因胃部不適沒有食欲，甚至想「作嘔」，因此只叫了6份套餐招呼賓客，連同其他林林總總的收費如茶位費、服務費，帳單總價約7,500元，已滿足餐廳最低消費要求的6,000元。