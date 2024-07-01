回鄉證｜7.10 國家向非中國籍港澳永久居民簽發回鄉證　有效期5年

國家出入境管理局今日(1)宣布，本月10日起，非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理簽發來往內地通行證件，即俗稱「回鄉證」，證件有效期5年，期間可多次來往內地，每次停留不超過90日。特區政府表示歡迎及感謝國家，認為提升有關人士在內地口岸的通關便利，有助他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。



國家出入境管理局今日(1日)宣布，非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理簽發來往內地通行證件，即俗稱「回鄉證」。（資料圖片）

國家出入境管理局今日(1日 )公布，7月10日起非中國籍的港澳永久性居民，可簽發俗稱「回鄉證」的來往內地通行證，以進一步服務便利內地與香港、澳門間人員交流交往，支持香港、澳門更好融入國家發展大局。 持證人在證件5年有效期內可以多次來往內地，每次停留不超過90日，若須於內地工作、學習或者從事新聞採訪等活動，須向外交部駐港澳特派員公署或內地公安機關出入境管理機構申請。

出入境管理局負責人指，新措施將進一步推動內地與港澳間人員廣泛交流交往，便利商貿投資、文化旅遊、教育科研等活動順利進行，支持港澳更好融入國家發展大局，服務促進港澳特區長期繁榮穩定發展。

非中國籍香港永久性居民7月10日起可申請「回鄉證」往返內地。（資料圖片）

有助北上洽談商務、旅遊探親

政府表示，歡迎和感謝國家即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件（《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》），即俗稱「回鄉證」，有助提升相關人士在內地口岸的通關便利，方便他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。

行政長官李家超指，新措施下，持證人一卡在手，將可於內地口岸自助通關，大大提升通關效率。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超：充分體現一國兩制

行政長官李家超指，「在香港市民一同慶祝回歸祖國的重要時刻，我感謝中央再推出惠港措施，這體現國家對香港特區一直以來的關心和支持。新措施下，持證人一卡在手，將可於內地口岸自助通關，大大提升通關效率。」

他表示，不少非中國籍香港永久性居民在香港扎根多年，一直默默耕耘，為香港發展作出莫大貢獻，「當中在港工作的外籍人才特別殷切期望更好地把握我國高速發展的歷史機遇，尤其憧憬着更大程度參與建設粵港澳大灣區為世界一流灣區。」

他深信，香港公司國際人才憑這張卡，能夠享受期待已久的北上通關便利，並指措施不限國籍和行業，充分彰顯了香港在「一國兩制」下的獨特地位，有助香港繼續保持國際化和多元化，提供世界各地公司和人才落戶香港的巨大誘因。

非中國籍香港永久性居民7月10日起可申請「回鄉證」往返內地。（資料圖片/黃浩謙攝）

五年有效期內可多次前往內地

新措施下，所有非中國籍香港永久性居民將可向國家出入境管理局委託的香港中國旅行社提出申請，於五年有效期內多次前往內地（每次不超過90天），而無須另行申請往內地的簽證。這張卡的受理、審批和簽發均屬內地當局的職權範圍。