回鄉證｜香港非中國籍永久居民領證 北上免卻打指模 享自助通道
撰文：洪芷菁
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國家出入境管理局今日（1日）宣布，本月10日起，非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理「回鄉證」。保安局表示，新措施下，非中國籍香港永久性居民在過關時，毋須出示護照、每次打指模及填入境卡，利用「回鄉證」經內地口岸自助通關，與現時回鄉證持有人享有基本一致的出入境便利，可以帶動「南下、北上」雙向人才流動。
保安局表示，以往外籍人士，包括非中國籍香港永久性居民，無論是否需要簽證往內地 ，他們在內地口岸都要使用人工通道以其外國護照過關，每次打指模和填寫入境卡。
毋須如以往填入境這 過人手通道
新措施推出後，持證人一卡在手可於內地口岸自助通關，並毋需再每次打指模和填寫入境卡，大大提升通關效率，有助他們北上洽談商務、旅遊和探親等。
當局指，證件不限國籍和行業，只要是非中國籍香港永久性居民便可申請，有效期5年，申請人須向香港中國旅行社任何一個辦證中心提出申請。持有這張卡式證件的非中國籍香港永久性居民可作一般短期活動(商務和旅遊等)。
另外，保安局指出，截至今年6月7日，已有超過22,800名「南下」人才簽注持有人抵港，而截至年6月初，超過23,400宗有效期為兩年或五年的「一簽多行」簽證申請獲批。約1,500名在香港註冊公司的外國人員向中國簽證服務中心人員出示在港工作證明後，於遞交文件的輪候過程享有較快捷的安排。
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