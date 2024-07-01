七一｜教育界升旗禮　蔡若蓮冀強化歷史教育　培育學生成愛國棟樑

今日七一回歸，香港教育聯會於愛國教育支援中心舉辦升旗禮，並由香港升旗隊帶領升旗，亦有不同的團體表演包括中國舞及新疆民歌表演等。教育局局長蔡若蓮致詞稱，未來會加強教師的培訓，強化歷史文化教育，讓學生深入了解中國的發展，「香港年輕人能成為既懂國家又懂世界的未來棟樑。」



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為慶祝回歸27週年，香港教育聯會於愛國教育支援中心舉辦升旗禮，屆時亦有不同類型的團體表演。升旗典禮於一樓舉行，先由香港升旗隊步行進場，其後開始升旗儀式，嘉賓與市民全體面向國旗及區旗方向，一同唱出國歌。

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教育局局長蔡若蓮致詞表示在回歸的27年來，香港不斷發展並來到由治及興的一年，特區政府未來會堅決落實一國兩制的方針，並會堅定不移地維護香港《基本法》及憲法，落實愛國者治港，提供更有效的方法去保障國家及香港的安全。

全面開展學生內地交流計畫

她指政府也特別重視愛國愛港的教育，不但開展國民教育，亦會加強教師的培訓，強化歷史文化教育，未來更會全面開展學生內地交流計畫，讓同學多角度認識中國的發展。

蔡最後再次感謝教聯會在今天舉辦升旗典禮，以及其他教育界人士舉辦不同類型的活動，讓學生更深入了解中國，並寄望：「香港年輕人能成為既懂國家又懂世界的未來棟樑。」

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教聯會主席：好好運用愛國主義

教聯會主席黃錦良亦指，「今天是極具意義的一天，因為回歸祖國是中華民主發展史上重要的里程碑」，在回歸的27年來香港的教育事業取得大家有目共的成就，培養了很多優秀人才，為香港長期繁榮穩定作出貢獻。他強調教育者肩負着培養下一代、成全中華文化、促進香港與內地交流的重要使命，並指日後會好好運用愛國主義，讓每一個師生了解到深刻認識到自己是中國人。

其後亦有不同的團體表演，分別是歌唱新疆民歌、表演中國舞以及由演藝人鄺美雲帶領教聯會合唱團唱歌表演。

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本港多間大學及專上院校校內舉辦升旗儀式

另外，多間本港大學和專上院校，包括科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學、教育大學、都會大學、恒生大學以及港專均於校內舉辦升旗儀式，慶祝香港回歸27周年。