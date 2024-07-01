今日必看8分鐘｜小巴剷石壆越對面線｜深中通道首日塞5個鐘上中山

粉嶺和合石村火警 村屋疑被縱火遭烈焰吞噬 濃煙湧上半空

粉嶺發生火警。7月1日凌晨零時左右，消防接獲多個報案，指大窩西支路和合石村，有一間村屋起火。消防到達時發現上址大煙大火，立即鋪喉進行灌救。初步消息指，現場為一間廢置村屋，屋內無人居住，毋須進行疏散。至凌晨1時許，火勢已大致救熄，消防正調查起火肇因，據悉初步有可疑，警方列縱火跟進。

天水圍東頭村寮屋發生火警 一男喪生

天水圍發生火警。今日（1日）下午1時正，屏廈路東頭村一所寮屋發生火警，冒出大量濃煙。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，31分鐘後將火救熄。現場消息指，一名不良於行的老翁喪生。起火寮屋屋頂燒至熏黑，警方正調查火警原因。

回歸27周年｜李家超：中央向香港送贈一對大熊貓 數月後抵港

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，之後在會展舉行慶祝酒會。行政長官李家超在酒會上宣布，中央將向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港，特區政府將展開準備工作，他認為可帶給市民歡笑喜悅，讓社會團結一致為香港創造更輝煌的成績。

深中通道塞5個鐘抵中山 民眾落車即返深圳 大叔：唔知點返香港

深中通道6月30日開通，跨市巴士也同步開通，優惠的15-18元（人民幣，下同）票價吸引不少市民搭乘，車票更在開通前一日就售罄。惟在開通首日出現大塞車，《香港01》記者搭乘的首批下午3時由深圳出發的巴士在晚間8時才到中山。中山市交通局緊急向乘客派發零食和水，並開放乘客補票，承諾會讓乘客都能趕上末班晚上9時30分前回深圳的巴士。不少乘客一下車，就立刻準備再度上車返回深圳。

深中通道｜40香港旅團友回程塞車6小時 團友：睇咗日落、夜景

深中通道今日（30日）開通，除了本地及內地旅行社推深中通道旅行團外，內地不少市民亦自發駕駛私家車到率先搶用深中通道。約40名香港旅行團團友上午在羅湖集合，到中山旅遊，下午再經深中通道返港。惟由於在內地普遍使用的「高德地圖」尚未更新，司機在深中通道的金鐘湖路口繞路超過2小時，因為金鐘湖路入口前有一段路限高度，旅遊巴不能進入，導遊與司機擾攘一陣子最終由翠亨入口進入深中通道。繞路加上塞車，直至晚上8時半仍在深中通道中間，由天光等到晚上，旅遊巴上有團友指，等待期間看了日落、夜景，「原本預8點已經返到將軍澳，而家仲喺車度。」

深中通道｜中山乳鴿店大排長龍 糖水店生意即升三成：靠港人支持

連接深圳及中山的深中通道，於6月30日下午3時正式通車。有率先抵達中山的港人認為，中山歷史文化氛圍較深圳濃厚，加上物價相對較低，人均消費只數十元，推薦港人到中山體驗。有當地的糖水店負責人表示，通車首日便迎來大批港人光顧，估計生意額較平時周末上升三成，當地餐飲業將有所好轉。「以前的生意很淡，都要靠大陸的人，現在深中通道開通了，香港的人多了好多⋯⋯都靠香港這邊的人過來支持。」

機場西停機坪穿梭巴士車禍釀8旅客受傷 6人出院獲安排航班續行程

機場發生交通意外。今日（1日）上午7時38分，警方接獲報案指一架穿梭巴士在跑道南路近西停機坪發生交通意外，有8人受輕傷。救援人員派出多輛救護車到場處理事件，傷者被送往北大嶼山醫院治理。現場消息指，意外中受傷的乘客當時正準備乘搭航班前往上海。警方正調查意外原因及經過。

車cam直擊｜元朗專線小巴剷石壆飛越對面線 險撞的士翻側冒白煙

元朗昨（30日）發生小巴翻側意外，造成7人受傷。今（1日）早網上有社交平台流出事發一刻車cam片段，可見元朗青山公路元朗段近朗日路，當時有數架車輛行駛，有2輛的士停在快線待轉燈，突然一輛小巴從朗日路轉出青山公路時懷疑失控，直駛剷上安全島石壆越過對面線，的士險些被撞，幸司機及時駛前避開，小巴傾側滑行3條行車線始停下，不消一會車輛冒出大量白煙。有的士司機隨即落車查看，片段到此結束。

港23歲李少琼東京失蹤超過4日 親友網上尋人 最新消息指尋獲

香港女子李少琼Suki（23歲）懷疑在日本東京失蹤。她原定於上周五（28日）離境返港，惟6月27日離開東京豐島區一間旅館後便告失蹤，其親友於網上焦急尋人。今早（1日）10時左右，親友獲悉Suki安全，現身處日本警署。

新政兩年｜90後青年創視像診症App 疫後大蝕陷絕境靠5招反彈

「我哋個App初衷唔係因為疫情，但慶幸幫到好多新冠病人」—— 90後青年陳潤新多年前洞悉Ai人工智能醫生是大勢所趨，2020年成立初創公司，編寫手機醫療App「森度醫學Tree3 Health」。縱申請初創資助失敗碰壁，仍咬緊牙關在疫情高峰打頭炮推出視像診症，初期單月新增數千名用戶，惟隨著社會復常，醫管局亦有視像問診服務，App使用量大跌一半，「好誇張靜到可能一日一個新用戶都無」，積蓄幾乎用盡，坦言「衰到貼地」，公司險捱不住，終靠五招「重生」，扭虧為盈。