七一｜賽馬日旅客免費入場　中年好聲音表演　旅客讚有節日氣氛

香港賽馬會今日（7月1日）在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，持有效旅遊亨證件或護照的旅客，可免費進入馬場，除了觀賞多場賽事，馬會亦邀請中年好聲音多位歌手現場表演。 有內地旅客指，小時候經常看港劇，知道香港馬場十分出名，今天特意親自過來看一下，「今天又是回歸日，感覺今趟很值得來。」



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「香港共慶回歸賽馬日」出示旅遊證件的旅客可免費入場，不少旅客在場內打卡，並觀賞歌手表演。（黃浩謙攝）

為慶祝香港回歸27周年，沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」、持有效旅遊證件或護照的旅客可以免費入場，吸引大批旅客及團客到場，市民和旅客除了可以觀賞十一場賽事，還可欣賞「中年好聲音」多位歌手表演、並參加有獎互動遊戲等，而場內的銅像都是旅客的打卡點。

內地旅客吳小姐表示，趁著回歸日特意來港旅遊數天，她小時候經常看港劇，知道香港馬場十分出名，所以親自過來看一下，感覺馬場經營得很好，能夠親身現場觀看賽事、她感到十分興奮，覺得氣氛很好，「很有回歸節日氣氛。」她指，花了約100元下注，「今天又是回歸日，感覺今趟訪港很值得。」

她又說，昨日為黃家駒死忌，她和爸爸非常喜歡黃家駒，因此到將軍澳華人永遠墳場拜祭，未來數天會到維港一帶遊覽。

對於之前有人指香港服務態度不好，她說，自己曾到茶餐廳用膳、覺得職員都十分有禮，有問題向職員查詢，他們亦會以普通話回應。

內地旅客吳小姐表示，回歸日特意來港旅遊數天，知道香港馬場十分出名，所以親自過來看看。（鄧宇詩攝）

市民孫先生帶同內地朋友到馬場，他指，「帶佢哋過嚟感受下。」來自惠州朋友林女士指，來到馬場大開眼界，氣氛不錯，對於一會看比賽感到十分激動，「好好奇，未睇過，第一次。」

港人黎女士與朋友特意到馬場觀看表演，是她首次入馬場，「好大，好靚。」對有機會會觀賞賽事感到十分興奮，「啲馬好靚，未咁近距離睇馬。」她指，賽馬是香港最大的娛樂事業，可以吸引旅客到馬場打卡，「可以贏錢啦，最主要。」