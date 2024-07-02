中大協理副校金江提早兩個月離任　深圳分校任院長　曾牽校徽風波

前年中大發生更換校徽風波，新校徽設計被批評欠美觀，校方後來宣布恢復使用舊版校徽。當時負責改校徽事宜為中大協理副校長（校外聯繫及推廣）金江（Laurie Pearcey），其任期於今年9月結束，惟現時中大校網「管治架構」已提早將其簡介頁面連結移除。



根據中大早前校網介紹，金江負責校譽建設及院校推廣事務，協助中大拓展與本地等。（wayback machine於2023年3月30日截圖）

離任後轉至深圳分校 原職位改為傳播與外部合作總監

中大協理副校長（校外聯繫及推廣）金江（Laurie Pearcey）原定至今年9月結束任期，不過任職至昨日（6月30日）便提早離任。他現時轉至中大深圳校園，擔任院長級職務。現時中大校網中「管治架構」（其他高級管理人員），有關其職位、簡介的網頁連結已經被移除。

就協理副校長（校外聯繫及推廣）職位，在金江離任後，亦改為「傳播與外部合作總監」(Director of Communications and External Engagement)。據中大兩天前於LinkedIn網站刊登招聘資訊，傳播與外部合作總監須為大學的傳播和品牌建立提供策略性領導、支援高階管理層培育、建立和培養外部利害關係人和合作夥伴、監督傳播和公共關係辦公室以及策略活動和外部專案辦公室等。

不過現時中大校網中「管治架構」（其他高級管理人員），有關金江職位、簡介的網頁連結已經被移除。（中大網頁截圖）

前年中大發生更換校徽風波，校方更新校徽，不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，凸顯「鳳」的形態。有批評聲音指新校徽欠美觀，省略校訓難彰顯中大辦學宗旨，甚至被網民挪揄似「山雞」。

在更新校徽僅一星期，校方的官網及各社交平台帳戶都改回使用舊版校徽，直至翌日宣布恢復使用舊版校徽。據了解，負責改校徽的，為當時上任了一年多的中大協理副校長（校外聯繫及推廣）金江。

中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

原定任期三年 負責校譽建設及院校推廣事務

金江於2021年9月起就任中大協理副校長（校外聯繫及推廣），任期三年。根據中大早前校網介紹，他負責校譽建設及院校推廣事務，協助中大拓展與本地、內地及海外媒體、政府機關、工商業界、準學生及校友之間的聯繫。

加入中大前，金江曾任澳洲悉尼新南威爾士大學國際事務助理校長、兼任UNSW Global Pty Ltd 的行政總裁，該集團為全澳洲歷史最悠久的銜接教育機構，企業市值達1.5億澳元。投身高等教育界前，金江曾任澳大利亞中國工商業委員會行政總裁。