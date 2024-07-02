再有高中選修科改動　包括音樂、中國文學和地理科

高中選修科課程相繼作出改動，繼教育局早前公布調整中國歷史、經濟和倫理宗教的課程及評核方法，當局在立法會文件透露，音樂科、中國文學科、地理科等「優化措施」將於稍後公布。局方形容，香港的課程發展已進入持續更新的階段，會按科目需要推行「優化方案」。



高中選修科課程相繼作出改動。(資料圖片)

高中四個核心科目於2021年改革，包括以公民與社會發展科，取替通識科。教育局指，公民科已順利有序開展和落實，隨著香港與內地於去年2月全面通關，局局即啟動公民科內地考察團，涵蓋不同主題，包括歷史文化、藝術、創新科技和保育等。至今年5月，累計已有80200名學生參與。

教育局今年5月起，先後公布改動中國歷史、經濟和倫理宗教的課程及評核方法。局方在立法會文件透露，音樂科、中國文學科、地理科等「優化措施」將於稍後公布。當局形容，香港的課程發展已進入持續更新的階段，會按科目需要推行「優化方案」。

高中四核心科調整釋出課時 近六成中四生選修3科

局方指，調整高中四核心科目後，科出100至250小時的課時，22/23學年有58.1%中四生選修3個選修科，比率較措施推行前有提升，21/22學年為56.9%，20/21學年為31.8%。