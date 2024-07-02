回鄉證｜巴裔副校長歡迎新措施　現過關手續多「成條村等我一個」

下周三(10日)起，非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理「回鄉證」，有效期5年。新措施下，他們持「回鄉證」證」過關、則毋須出示護照及每次打指模及填入境卡，可以經內地口岸自助通關。



在香港土生土長、羅定邦中學副校長利哲宏、本身是巴基斯坦裔，並無中國國籍。他表示以往過關都遇到很多困難，對自己有永久居民身份卻受不一對待感無奈，知悉他們都可以申請回鄉證新措施後，認為可帶來便利，日後亦方便帶領學生到內地交流，了解中華文化。



巴基斯坦裔的利哲宏在港土生土長，表示以往過關都遇到眾多困難，認為新措施可便利帶學生到內地交流。（資料圖片/黃浩謙攝）

利哲宏：過關時保安程序繁多 「成條村等我一個」

利哲宏表示由於是非中國籍、現時要返內地事先要申請簽證，程序複雜，當牽涉國家層面時，需提供很多文件和資料，簽證審批等待時間長，如申請人是13歲以下，需要父母相關國籍資料並陪同申請簽證，提供詳細的行程計劃等。過關時海關人員見其護照，又要檢查真偽，詢問眾多問題，表示保安程序繁多，當國家有重要會議進行時，保安程度又會再升級。

利哲宏稱過關時海關人員見其護照，要檢查真偽，詢問很多問題，保安程序繁多。（資料圖片/黃寶瑩攝）

他稱以往學校到內地考察，持回鄉證的同事五分鐘就完成過關程序，他則要大約45分鐘，令其他同事久候。他說：「成條村等我一個」，他認為現時非華裔的香港永久居民、與非永久居民的外國人士、過關程序是一樣的看待。為土生土長香港人、遭遇這樣對待感無奈，利哲宏指、他這類持有永久性居民身份證的非華裔人士，過關時關員只看護照、visa等，容易被帶去「特別房」，花費半個鐘或以上的時間。

港澳居民來往內地通行證（非中國籍）（資料圖片）

利哲宏：新措施帶來很多便利 促進兩地文化交流

對於國家出入境管理局的新措施，利哲宏表示歡迎、認為可帶來很多便利，並促進兩地文化交流、方便做生意等，又指非華裔學生未來可以經常到內地交流，了解中華文化，方便他們融入香港社會、認識國家。

另外，已經領取香港身份證29年的環美郵輪碼頭董事總經理班智榮，本身是美國人。他表示，上月乘坐高鐵上廣州，由於他無回鄉證，網上購票較為不便，他到西九站購票時，職員亦擔心他要用較多時間以護照過關，建議他購買較遲的班次。他表示會盡快申請新證件，日後可能每月都會到內地一次，與親友同行時，不用再要親友等待自己排其他隊伍過關。