今日必看8分鐘｜貨車連人帶車墮海｜羽毛球小將猝死急救過程被轟

屯門友愛邨男子墮河 救援人員到場前已自行游上岸

屯門發生墮河事件。凌晨近1時，據報一名男子在友愛邨愛德樓對開，懷疑墮入屯門河。救援人員接報趕至現場，發現涉事男子已經自行游上岸，初步得悉他並無受傷，正了解其墮河原因。

屯門蝴蝶邨單位起火 一名住戶受傷

屯門發生火警。凌晨零時許，蝴蝶邨蝶意樓一個住宅單位突然起火，多名居民致電報案。消防到場開喉將火救熄，事件中，起火單位一名住戶受傷。

樂富鳳舞街路陷 部分路段來回全封 多條巴士路線改道

樂富鳳舞街、摩士公園對開的馬路出現路陷，多條巴士路線需要改道。路陷範圍10米乘10米、深2米。今日（2日）上午11時53分，運輸署宣佈因路面下陷，鳳舞街介乎富美街與杏林街之間來回方向全線封閉。

油塘貨車連人帶車墮海 司機自行上岸 頭暈送院治理

今日（2日）上午7時許，警方接報，油塘東源街10號觀塘魚類批發市場對出海面，一輛貨車墮海，貨車司機自行上岸，報稱頭暈，由救護車送往聯合醫院治理。現場消息指，事發時男司機獨自在冷凍貨車上，貨車突然衝前並跌落海。

荃灣荃景圍遊樂場塌樹 近網球場來回線一度封閉 多班巴士受阻

荃灣發生塌樹事故。7月2日清晨5時半左右，據報荃景圍遊樂場近網球場對開山坡，有一棵超過十米高的樹倒塌，倒在對開行車路上，剛好阻礙來回行車線，所有車輛均未能通過，據悉有多輛巴士受阻，被困山上，班次受影響，當中包括30、39A、39M、A38等。消防接報到場，用工具將樹幹鋸斷，以便清理現場重新開放行車路。

深中通道｜大塞車元兇？多張違規照片瘋傳 有人竟打開露營椅飲嘢

深中通道6月30日開通，惟在開通首日出現大塞車，《香港01》記者搭乘的首批下午3時由深圳出發的巴士在晚間8時才到中山。《香港01》記者觀察到，雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。微博上流傳多張誇張的違規照片，包括有人把車停在應急車道上，並坐在露營椅上喝著飲料享受風景。

非中國籍香港居民可申領回鄉證 李家超：網上預約差不多滿額

中央先後宣布多項惠港措施，包括7月10日起非中國籍香港居民可申領回鄉證，行政長官李家超今日（2日）出席行政會議前會見傳媒，被問到是否設申領配額，如何與內地協調縮短輪候時間，李家超說措施很受歡迎，透露網上預約差不多滿額，會與中旅社不斷磋商，反映意見，令預約更加暢順。

屯門黃金海岸酒店7歲男童泳池遇溺亡 警暫列對所看管兒童忽略

警方昨日（1日）早上約11時接獲青山公路—青山灣段一酒店職員報案，指一名男童懷疑在上址一泳池遇溺暈倒，由其父親救起。人員接報到場，該名7歲男童昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。據了解，事發的是屯門黃金海岸酒店。

羽毛球｜17歲中國羽毛球小將張志杰猝死 賽會急救過程遭炮轟

17歲中國羽毛球小將張志杰，在印尼舉行的羽毛球亞青混合團體賽中，突然倒地暈倒後不治，事件震驚內地。讓人在意及不解的其中一點，是張志杰暈倒及抽搐後，在場的裁判、醫療人員遭大肆抨擊，認為大會準備及應變不足。