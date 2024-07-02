地盤工鬧市向女子臀部淋液　被捕稱：我控制唔到自己　認罪囚4月

警方於本年初接報，指有多名女子在旺角閉逛時，臀部遭淋潑不明液體。警員翻看閉路電視片段，發現一名五旬地盤工曾向兩名女子淋潑液體。警員因而進行埋伏，並趁地盤工再度犯案時，當場拘捕他。警方其後到其住所搜屋，檢獲一瓶內有不明液體的樽。經化驗後，發現該些液體不含血液、精液或DNA。案件今(2日)在西九龍法院再訊時，地盤工承認3項普通襲擊罪，遭判囚4個月。



被告李國定（56 歲，地盤工人），被控於本年2月5日至23日，先後在旺角港鐵站E2出口外、旺角通菜街和銅鑼灣記利佐治街，分別襲擊女子X、Y和Z。

被告李國定在西九龍法院承認普通襲擊，被判入獄4個月。(資料圖片)

多名女子報稱被淋潑不明液體

案情指，警方於本年1月至2月期間接獲多名女子報案，稱在旺角遭淋潑不明液體。有女子形容該些液體溫暖但無色無味，亦有人指液體有尿液的氣味。

女警目擊過程當場截停被告

警員翻看閉路電視片段，拍到X和Y被淋潑的經過。兩人均是在旺角閑逛時，突然感到褲子的臀部位置濕透。其中Y第一次被淋潑後，打算在附近店舖買新褲，途中再被淋潑。警方調查後，鎖定被告的身份，並於2月23日進行埋伏。被告向Z淋潑時，現場的女警目擊過程，並截停被告。

被告稱患精神病逾20年

被告警誡下稱：「我控制唔到自己，用水潑濕個女仔條褲，我都潑過幾次，上個禮拜日我喺旺角都有做。」他在錄影會面稱，他因家庭及工作承受巨大壓力，才以身試法，又透露已患精神病約20多年，近期未有服藥。

液體不含血液精液或DNA

警方其後到被告的住所搜屋，檢獲一瓶內有不明液體的樽。經化驗後，警方發現該些液體非腐蝕性，亦不含血液、精液或DNA。

案件編號：WKCC851/2024