中大衝突｜控方就被告脫罪上訴　官認同怎會不知暴動要原審再考慮

2019年反修例運動期間，中大「二號橋」爆發警民衝突，9名現場被捕人士被控暴動罪，其中2人罪名不成立。律政司不服決定，以案件呈述方式提出上訴。案件今（3日）於高等法院進行聆訊，律政司指，原審法官指控方未能證明被告何時到場，卻忽略其他壓倒性證供，如被告黑色裝束處核心範圍，認為其推論有悖常理，亦有法官質疑，當時現場煙霧彌漫，滿地磚快，怎可能看不到，聽不見，三位法官退庭20分鐘後裁定律政司勝訴，撤銷被告無罪裁決，發還原審法官再作考慮。



控方現只針對一被告提上訴

兩名被裁定罪名不成立被告：陳起行及李俊皓，被控於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他人參與暴動。兩人經審訊後被裁定暴動罪不成立，據悉陳已離港，律政司現只就李的無罪裁決提出上訴。

被告李俊皓雖然在原審被裁定暴動罪不成立，但律政司上訴得直，案件發還原審官再考慮。

李在暴動核心範圍被制服

律政司代表蕭啟業指，區域法院法官李慶年過分著眼控方缺乏證明李何時到場，及逗多久的證據，卻忽略其他壓倒性證供，包括李被制服時身處暴動的核心範圍。法官彭寶琴亦指，原審判辭指沒有證據顯示李何時到達現場，即代表他已裁定李身處現場，認為其分析矛盾。

其他證供足以推論李有參與暴動

蕭又指，李在物業管理處外被捕，正是原審裁定的暴動核心範圍，即使沒有證據顯示李逗留多久，亦可沿其他證供，推論他有參與暴動，包括李身穿黑色衫褲，身上擕有保鮮紙、剪刀，及一張寫有「致所有香港人，我哋一定會贏」的紙條，認為原審裁斷有悖常理。

2019年11月12日，中大二號橋環迴東路一帶爆發衝突，警方向夏鼎基運動場的示威者發射催淚彈。（梁鵬威攝）

警方於中大二號橋與示威學生對峙，期間不斷發射催淚彈。（香港01記者攝）

警方於中大二號橋與示威學生對峙。（香港01記者攝）

警方當日於中大二號橋與示威學生對峙。（香港01記者攝）

辯方指證據不足作無可抗拒的推論

代表李的大律師許卓倫回應說，雖不爭議李被捕時衣著及身上物品 ，但不足讓法庭作出唯一無可抗拒的推論，李必然是在場參與暴動，又指原審已考慮案發背景，如中大事發前一天已發生暴動。

法官潘敏琦指出，正如辯方原審時的結案陳詞中，亦有作出其他推論，例如李當時已受傷無法迅速離開、誤以為只是旁觀並不違法等，但李沒有出庭作供，這些推論缺乏證據支持。

官指身在現場必能耳聞目睹暴動情況

法官彭寶琴提到，原審稱沒有證據證明李何時到達現場，無法肯定李是否有機會耳聞目睹暴動情況，但這一點似乎存在邏輯矛盾，既然原審已接納李身處暴動核心範圍，便毋須「推論番轉頭」他何時到達現場。

煙霧彌漫滿地磚頭怎能睇唔到

法官潘敏琦則指，暴動現場有路可退，若李只是單純後來加入的示威者，他大有機會在警方推進後逃走，惟警方驅散4分鐘後才制服李，意味著李或是示威者中甚至前排示威者。法官彭偉昌則稱，李在警方展開驅散後4分鐘才被制服，而且暴動範圍煙霧彌漫、滿地磚頭，反問：「點樣睇唔到、聽唔到（暴動情況）？」

案件編號：CACC43/2022