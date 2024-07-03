今日必看8分鐘｜車內激吻突被車猛撞彈飛｜男童遇溺父母認屍痛哭

大埔林錦公路四驅車逆線扒頭 再剷行人路 66歲男司機涉危駕被捕

警方表示，留意到網上片段顯示上月（6月25日）傍晚約6時，一輛私家車於大埔坪朗村由小路右轉入林錦公路時；一輛私家車逆線駛至，並駛上行人路離開，造成危險，事件中無人受傷。新界北總區交通調查隊人員經深入調查後，今日（7月2日）拘捕一名66歲本地男司機，涉嫌危險駕駛。被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

青衣南橋的士撼單車 17歲騎手撞爆大銀幕危殆 司機涉危駕被捕

青衣南橋發生車禍。今日（3日）凌晨1時許，一輛載客的士沿青衣南橋快線往青衣方向行駛，突然猛撞前方一輛單車，單車揳在的士車頭泵把下，被推前約30米；其間男單車手則被撞至拋飛上的士車頂，再撼爆擋風玻璃，繼而倒地受傷昏迷。救護員到場為單車手急救，再送往瑪嘉烈醫院搶救。警方正調查車禍原因，初步不排除有人駕駛時，未有注意到前方單車，釀成意外。

太子外賣單車男捱貨VAN撞 倒車頭險被輾 貨VAN司機涉危駕被捕

今日（3日）中午12時許，太子塘尾道兒童遊樂場對開發生交通意外，一輛客貨車撞倒一名踩單車送外賣的男子。傷者受傷倒在客貨車車頭，險被輾過。救護人員接報到場，據悉男傷者陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院救治。據了解，當時35歲非華裔單車男正在送外賣，為避開一輛突然打開車門的客貨車而急忙切線，結果遭另一輛駛至而收掣不及的客貨車撞到。撞到單車男的客貨車，其65歲姓李男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。

屯門黃金海岸酒店7歲男童泳池遇溺亡 父母認屍相擁痛哭

一名7歲男童，前日（7月1日）隨家人到屯門黃金海岸酒店游泳，其間在深水池遇溺，被救上池邊，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救後不治。今日（3日）死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍時難掩傷痛，相擁痛哭。

海關澄清無指示山姆停乾貨飲品送港 汆水肉、真空包裝肉可入境？

內地山姆超市上月初開設直送到港服務，未幾官方程式顯示，無法訂購乾貨及飲品，官方客服覆稱「基於海關對商品管理的政策調整」無法送港，至今仍然有不少乾貨只供門市購買。香港海關接受《香港01》專訪，港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦指出，海關確曾主動約見山姆講解進口管制食品法例，重申規管生肉、家禽、蛋類等，但澄清海關從沒改變任何政策，亦沒有特別要求山姆停止運送乾貨飲品到港，強調「海關唔會影響山姆嘅銷售策略」。

500幾萬法拉利F8自燃後半燒到剩車架 代駕司機疑「全程用1波」

上海北橫通道西向東外灘方向天目路入口至浙江北路出口6月29日下午1時23分發生一宗法拉利私家車自燃事故，車輛後半部分被燒得面目全非。

南灣隧道旅遊巴起火 熱心司機濃煙中載走在場人士獲讚│有片

青衣有車輛着火。昨晚（2日）9時許 ，南灣隧道內有旅遊巴起火，事件中幸無人受傷，消防接報到場將火救熄，經調查後相信引擎過熱肇禍。受車輛着火影響，南灣隧道一度須實施單管雙程行車措施。事後網上流傳相關「車cam」片段，可見有私家車司機駛經現場，接載涉事旅遊巴司機和乘客離開充斥濃煙的現場；同時勸喻他們「唔好攞住（財物），命緊要啲」、「好大煙」，再三確認接載所有人才離開隧道，網民大讚「香港人互相幫忙」、「好人好事」。

偷情悲劇？元朗男女跑車內激吻 突被私家車猛撞彈飛 後續尷尬了

情到濃時也要選擇「安全」地方，否則隨時樂極生悲！本港網絡流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到元朗有豪華跑車停泊路邊，車上男女在激吻調情，突然後方有私家車駛至撞上，嚇得男女慌張失措。及後私家車男乘客上前查看情況及道歉，跑車男女則驚魂未定，動作略顯閃縮露出尷尬笑容。影片引來網民熱議，打趣表示「呢個好笑」、「以為大婆捉姦」、「俾你（私家車）壞佢好事」、「真掃興，準備到戲肉」、「偷情意外？」、「香港真係好危險」。

女遊客大鬧名牌店影片瘋傳！赤腳暴走掃貨砸店後續更狂 結局絕了

旅客大鬧名牌店，所謂何事？本港及台灣網絡瘋傳1段影片，見到有1名穿着性感的女遊客，在台北101的小CK（CHARLES & KEITH）專櫃大鬧暴走砸店，不僅用手把架上商品全掃到地面，還作勢攻擊店員，並赤腳在店門及店內來回，大批路人圍觀。影片周日（6月30日）起於本港及台灣網絡瘋傳，據報道，商場保安當場制服女遊客，警員到場執行管束並把女遊客強制送醫，留院治療。據指，該女遊客為泰國籍，而經店員初步點算，店方損失5000多新台幣（約1,300港元），店員已向總公司法務部回報，以確認是否提告。