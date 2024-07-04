筲箕灣男校慈幼學校准2025學年起轉男女校　校友包括曾蔭權郭富城

有73年歷史的筲箕灣男校慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，並已獲教育局批准錄得小一至小四級別的男生及女生。慈幼學校形容，這將該校建校70多年來的一個重要里程碑，繼續為東區及鄰近地區的適齡學童服務，履行育人使命，轉為「男女校」，相信這樣能培育更多的青年人回饋社會，實踐校訓「點燃火炬、照耀人群」的精神。

校方稱，將繼續與教職員、學生和家長合作，共同創造一個積極、團結和充滿機會的學習環境。慈幼學校著名校友包括前特首曾蔭權及藝人郭富城等。



慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，並已獲教育局批准錄得小一至小四級別的男生及女生。

慈幼學校在Facebook專頁稱，已獲教育局批准在2025至2026學年轉為男女校，在一年級至四年級錄取男生及女生。學校形容將是建校70多年來的一個重要里程碑，繼續為東區及鄰近地區的適齡學童服務，履行育人使命。

慈幼學校稱，適逢七十周年校慶，校方為孩子「全人發展」啟動全新「教育牧民方案」，同時實踐天主教教育的五大核心價值。在課程中所推行的三個元素：「Unique (獨特的孩子)， Friendly (友愛的孩子)，Optimistic (樂觀具智慧的孩子)」，以多元角度為孩子 (不論男孩子或 女孩子)奠定一個良好的學習基礎，讓他們將來能成為一位具愛心、樂觀聰慧的良好公民。

慈幼學校相信轉為男女校，能培育更多的青年人回饋社會，實踐校訓「點燃火炬、照耀人群」的精神。校方將繼續與教職員、學生和家長合作，共同創造一個積極、團結和充滿機會的學習環境。

慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，並已獲教育局批准錄得小一至小四級別的男生及女生。 （陳永武攝）

慈幼學校曾在2022年向家長發通告諮詢意見，指「近年校方收到校內及區內不少家長意見，認為他們的女兒不能升讀本校十分可惜」，在法團校董會的同意下展開諮詢工作，以考慮轉為男女校的可行性。