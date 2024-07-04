中國雜技團｜闊别7年再來港　單車雜技、高拐、轉碟等高難度演出

闊別七年的中國雜技團載譽來港，明天(5日)起、一連三日在香港文化中心演出雜耍劇目《青春ing》，為國際綜藝合家歡2024 揭開序幕。中國雜技團創意總監劉力力指，劇團平均年齡約二十多歲，能配合「青春」主題。其中一名雜技演者曹凱指，是次表演加入不少創新元素，例如他需要在不停轉動的舞台裝置上表演踢踏舞以及拍球，他形容練習像是「脫了一層皮。」



中國雜技團明天(5日)起一連三天在香港文化中心演出雜耍劇目《青春ing》。（蘇煒然攝）

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中國雜技團曾於2017年來港演出，今次來港有55位團員、表演的雜耍劇目《青春ing》是首屆中華文化節其中一個節目、亦是香港文化中心三十五周年誌慶節目之一。

《青春ing 》結合傳統技藝及創新技術

雜技團其中一位雜技演員曹凱表示，自十多歲開始接觸雜技，擅長邊跳踢踏舞同時拋球或拍球，他最多可以同時玩十個球，是世界上表演球技最高紀錄保持者。《青春ing 》劇目之前曾在內地演出、為慶祝其所屬劇團七十周年的劇目，為求創新，他挑戰在一個轉動舞台裝置上跳踢踏舞以及球技，在籌備表演的兩個月，他每天要練習八小時以適應新的舞台裝置。

他憶述有一次因不小心從舞台上摔倒，雖然只是輕傷，卻影響表演的穩定性。由於當時臨近表演，難以臨時找人替代，惟有休息一天便繼續練習，但過程十分艱辛，最後亦「硬着頭皮」演出，幸好表演亦算順利。

雜技演者曹凱會在一個不停轉動的舞台裝置表演踢踏舞以及拍球。（蘇煒然攝）

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中國雜技團為國家級 結合創新元素表演 獲獎無數

中國雜技團成立於1950年，是中國最大及唯一的國家級雜技團體，表演包括單車雜技、高拐、轉碟等雜技動作。中國雜技團創意總監劉力力指，劇團平均年齡約二十多歲，能配合「青春」主題；而其中男子單車雜技更是近年新穎的雜技表演，不但曾在中央電視台春節聯歡晚會表演，還在雜技比賽中獲得滿分表演。

中國雜技團創意總監劉力力指，劇團平均年齡約二十多歲，能配合「青春」主題。（蘇煒然攝）

中國雜技團獲獎無數，其中奪摩納哥蒙地卡羅國際雜技比賽最高榮譽金小丑獎、第十五屆匈牙利布達佩斯國際馬戲節金獎及評委會大獎，以及第三屆西班牙菲格羅斯雜技比賽金獎等。

康文署主辦的暑期藝術節「國際綜藝合家歡」、《青春ing》為揭幕節目、於7月5日及6日晚上七時三十分、7月6至7日下午三時，在香港文化中心大劇院上演，票價為220元、320元、420元及480元。市民可到城市售票網購買門票；電話3166 1288購票請致電；或使用流動購票應用程式 URBTIX。而7月6日下午三時場次為「通達專場」，設粵語口述影像服務；演出前設有觸感導賞，歡迎視障人士及同行者參與。

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