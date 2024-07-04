慈幼學校轉為男女校　家長：理解決定　學生：全部男仔好玩啲

位於筲箕灣的小學慈幼學校昨宣布，獲教育局批准在2025/26學年由男校轉為男女校。有不少學生表示更愛讀男校，更有學生直接表示「唔開心，唔想有女仔，我慣咗得男仔。」



家長則學校決定持正面態度，認為現時香港出生率低，改為男女校能幫助收生，亦有信心兒子可適應有女生的讀書環境，男女校的學習環境，或可讓兒子學習與異性相處，「第日出嚟社會都會有，冇可能永遠都對住男仔」。



位於筲箕灣的小學慈幼學校昨宣布，獲教育局批准在2025/26學年由男校轉為男女校。（梁祖兒攝）

家長：收生不足 理解決定

家長潘太的兒子在慈幼學校讀小一，她透露，小一只開得一班20人，學校早前曾透露收生不足的問題。她認為香港現階段出生率不足，男校變男女校的決定可以理解。

她指，兒子反映讀男校更開心，「女仔嗲啲，驚追逐打鬧」，不過，他稱能夠接受新安排，所以不擔心兒子會不適應與女生讀書，因過往曾就讀男女校幼稚園。

她續指，男女校可讓兒子學習與異性溝通，但她認為如果兒子升中，揀選男校會更好，因可更專注學習。

周太不擔心慈幼學校會失去單性別教育的傳統，因學校是有教無類，將來轉為男女校亦會有其他教育模式。（林幸泉攝）

家長引述兒子稱更愛讀男校 「話女仔太容易喊，唔啱玩」

家長周太的兒子現時讀小五，在慈幼轉男女校之時兒子就會升中，相信新安排不會影響兒子在慈幼的學習。她認為，轉男女校需要時間準備，「一路咁多年都係男校，突然轉男女校，洗手間、課程各項都要轉」

她表示，兒子愛讀男校，更希望升讀同是男校的直屬中學慈幼英文學校，「佢唔鍾意同女仔一齊讀書，佢話女仔太容易喊，唔啱玩」，又指兒子性格文靜，向其訴說「同女仔玩唔可以太大聲講嘢，要溫柔，唔可以太惡。」

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不過，周太稱「嗰陣最唔想佢讀男校」，只是當時獲派慈幼，不過，兒子上學開心，才「錯有錯著」地讓兒子繼續。

日後升中選校，她稱，擔心兒子會不懂與異性相處，「氹到佢揀男女校中學」，因覺兒子需嘗試學習與女性的相處方式，「第日出嚟社會都會有，冇可能永遠都對住男仔。」

陳太指，曾勸大仔轉讀細仔有興趣入讀的男女校小學，但因其稱「死都唔去」才打消此念頭。（林幸泉攝）

學生：唔想有女仔，我慣咗得男仔

至於陳太的大仔正讀小三，之前在九龍區曾就讀男女校小學，他對慈幼學校轉男女校的決定表示「唔開心，唔想有女仔，我慣咗得男仔」，陳太指，兒子讀慈幼之後好開心，亦喜歡男校，「佢覺得周圍全部男仔會好玩啲」，昨晚收到消息後回家都對其表示，「覺得男校好啲。」

不過，她表示，「一直希望佢入男女校，男仔女仔溝埋一齊好玩啲」，但因家中老一輩喜歡慈幼校名，搬屋轉校時才為兒子報讀男校，她認為未來慈幼變為男女校可更互補。