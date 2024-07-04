今日必看8分鐘｜3歲童遭綁走警清晨救回｜巴士司機爆粗鬧乘客

車Cam｜西九龍公路鐵騎翻側 貨車及時扭軚避 網民讚﹕手車好掂

揸車時要一眼關七，集中精神，一旦遇上突發情況才來得及應變。西九龍公路昨日（3日）便發生一宗驚險交通意外，一輛電單車突然在路中自炒翻側，鐵騎士如「滾地葫蘆」般在地上翻滾，幸後方貨車司機反應快，及時扭軚避開，才未有釀成人命傷亡。

青衣的士撞單車｜17歲孝順仔晚上不治 外遊父趕及回港見最後一面

青衣南橋今日（3日）凌晨發生的士撞單車車禍。一名17歲姓黃少年，凌晨踩單車途經青衣南橋時，遭一輛的士撞飛重創，昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。其在日旅遊的父親得知愛兒出事後，立即趕回香港探望，今日傍晚6時左右趕到醫院。少年經搶救後，延至今晚9時惜告不治。至於涉案69歲的士司機在案發後，已被警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕。

青嶼幹線的士撞箭嘴車 的士後座乘客被拋至前座 遭氣袋夾住浴血

今日（3日）中午12時許，太子塘尾道兒童遊樂場對開發生交通意外，一輛客貨車撞倒一名踩單車送外賣的男子。傷者受傷倒在客貨車車頭，險被輾過。救護人員接報到場，據悉男傷者陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院救治。據了解，當時35歲非華裔單車男正在送外賣，為避開一輛突然打開車門的客貨車而急忙切線，結果遭另一輛駛至而收掣不及的客貨車撞到。撞到單車男的客貨車，其65歲姓李男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。

將軍澳三歲童昨午遭綁匪手巾掩嘴擄走 O記今清晨救回肉參拘兩人

將軍澳發生駭人聽聞的懷疑綁架案。一名3歲男童懷疑在將軍澳廣場商場內，被人用毛巾掩嘴抱走，事後被勒索66萬USDT虛擬貨幣（按：折合為港幣約515萬元），並指「我要錢、你要人」。據悉，警方有組織罪案及三合會調查科（OCTB，俗稱O記）人員接手調查，大批探員於7月3日（周三）深夜，在將軍澳廣場及附近一帶的商場及店舖，尋找閉路電視調查綁匪去向。消息稱，O記探員於今日（4日）清晨，在區內拘捕兩人，救回該名3歲童。

將軍澳綁架案｜兩女疑財困擄走3歲童 初步與受害家庭不認識

一名3歲男童昨日（3日）在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參於附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）作為贖金。警方經追查後，今日（4日）清晨極速救出肉參，並拘捕兩名女子。事件震驚全港，有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于，下午約5時在灣仔警察總部交代詳情指，兩名被捕女子均為38歲，其中一人持雙程證，另一本地女子為單位租客。經初步調查，相信有人疑涉及財務問題而預謀犯案，初步與受害家庭不相識。

將軍澳綁架案｜目擊者睹兩姐弟遊樂場玩耍 姐稱弟被捉走哭尋下落

將軍澳發生擄人勒索事件，有目擊者指案發前男童與家人在商場內遊樂場玩耍，其後一名女童焦急地找尋胞弟，哭說「好似有個阿姨捉住咗」。

汆水肉｜直擊深圳肉檔 店員：汆咗水可以返香港 海關：不算熟肉

香港與內地去年2月疫後通關後，不少港人北上消費，更出現買餸返港。深圳有肉販以免費「汆水」作招徠，讓港人可以帶未熟肉類回港。不過，根據現行法例，入境人士不能㩦帶生肉回港，必須屬「全熟肉」。《香港01》記者今日（3日）到深圳視察，蓮塘口岸商業城有手切牛肉店提供「免費汆水」，店員表明「汆咗水可以返香港」；另外有兩間著名大型超市，同樣指「熟咗面嗰浸」可以返港。記者嘗試購買半斤牛肉，師傅放落滾水「灼一灼」，牛肉表層變淺啡色，但邊位仍然粉嫩，撕開還有血水，與「全熟」有一段距離。

筲箕灣男校慈幼學校准2025學年起轉男女校 校友包括曾蔭權郭富城

有73年歷史的筲箕灣男校慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，並已獲教育局批准錄得小一至小四級別的男生及女生。慈幼學校形容，這將該校建校70多年來的一個重要里程碑，繼續為東區及鄰近地區的適齡學童服務，履行育人使命，轉為「男女校」，相信這樣能培育更多的青年人回饋社會，實踐校訓「點燃火炬、照耀人群」的精神。校方稱，將繼續與教職員、學生和家長合作，共同創造一個積極、團結和充滿機會的學習環境。慈幼學校著名校友包括前特首曾蔭權及藝人郭富城等。

趕客？沙田麗豪酒店職員爆粗鬧客人：係咪傻X咗？ 網民竟撐他

香港政府推動「全城禮貌運動」，宣揚「無處不旅遊」要善待旅客，但本港網絡瘋傳1段於沙田麗豪酒店的影片，有男職員用粗口與客人互罵，其間男職員多次說「X你老X」、「你係咪傻X咗啊？」，甚至激動到破音變聲。影片引來網民熱議，有人批評酒店職員行為不當，「員工X人老X，炒得」、「禮貌運動呢？」、「好客之道、禮貌之都」；但有更多網民認為事出必有因，認為職員無問題，「可以令到酒店員工咁樣發火，個客一定西到震」、「禮貌這東西是雙向的」、「辛苦了職員」。沙田麗豪酒店回覆《香港01》表示，對事件深感抱歉。麗豪酒店指，有關事件發生於上周末，當日酒店房間供應比較緊張，客人因等候換房需時而情緒變得激動，酒店就此事已即時對涉事職員作內部懲處，並提醒所有職員應以禮待客，若遇上突發情況，亦應冷靜應對。

巴士司機爆粗鬧乘客：搭巴士大X晒？ 事主現身講內情

無人按鐘，就可以不按指定路線行車？本港網絡瘋傳1段影片，指有機場路線巴士司機因無人按鐘，竟未有按指定路線到下1站機場客運大樓站，並提早收車離開。有乘客不滿舉手機拍片追問，司機竟不斷用粗口責罵，更反嗆「搭巴士大X晒啊？我X你老XX！你條契X搭巴士，大哥咁樣！你理得我係乜啫」，又取出手機反拍乘客，揚言不怕投訴，最終步步進逼嚇走乘客。