慈幼學校轉男女校　鄧飛料收生未必明顯提升　學校家長需時適應

由慈幼會創辦、有73年歷史的筲箕灣男小學慈幼學校獲教育局批准在2025/26年起轉做男女校，錄取小一至小四的男生和女生。選委界立法會議員、教聯會副會長鄧飛今日（5日）在港台節目表示，學校轉為男女校，需時讓家長適應和觀察，估計收生未必會明顯提多。



他認為在轉變的適應期，學校有多方面要作調整，如教師的輔導模式等，建議學校多向學生和家長講解變為男女校對學生成長的好處，以助其適應並接受此轉變。



選委界立法會議員、教聯會副會長鄧飛今日在《千禧年代》表示，男女混合教育更全面，可讓學生有更對機會學習與異性相處。他亦認為，收生未必是慈幼學校轉做男女校的重要考量，因不少傳統學校仍堅持單性別教學，加上剛開始轉的幾年適應期間，父母未必習慣慈幼變為男女校，因而不會為女兒選擇入讀此校，估計學校收生不會明顯增多。

他又指，在轉為男女校首幾年的適應期，學校須多方面調整，如老師的輔導模式都要改變，老師以前一向是輔導單性別學生，在轉為男女校後，要重新思考新的輔導措施等，亦認為開頭幾年或讓學生和家長難適應，因此建議學校可多舉辦講座，向其講解轉成男女校，特別是對學生成長方面的好處。