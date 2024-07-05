願榮光｜多個平台重新上架　張國鈞斥屬明知故犯：不會坐視不理

《願榮光歸香港》早前獲上訴庭批出臨時禁制令後，該歌曲近日雖然一度遭發行商在全球各平台下架，不過歌曲的多個版本近日已在音樂串流平台Spotify和KKBOX恢復上架。



律政司副司長張國鈞在接受《有線新聞》訪問時指，在法庭禁制令下，無論是個人或企業明知故犯，政府不會坐視不理，又指「這間公司或這間企業是否有信譽、可靠，我相信大家都明白。」



港府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途。（資料圖片）

港府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，上訴庭在5月8日頒判辭裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令。該歌曲近日需一度遭發行商在全球各平台下架，惟《願榮光》原創者於專屬FB專頁「願榮光歸香港Dgx原創團隊」在上月底時表示，歌曲的多個版本在音樂串流平台Spotify和KKBOX恢復上架。

張國鈞接受傳媒訪問指，即使是對法律的無知，在法庭裡亦不是合理的辯解，故如企業對一些法律「明知故犯、不遵守」，「這間公司或這間企業是否有信譽、可靠，我相信大家都明白」，強調政府不會坐視不理。

此外，律政司建議本港三間法學院法學士及博士課程將中國《憲法》、內地法制、國安法列為必修科，又建議海外法學生來港執業前必需要考核這些範疇。張國鈞解釋，此些法律知識必不可少，會交由專責委員會討論是否獨立成科或是只需加強現有課程。

張國鈞表示，在法庭禁制令下，無論是個人或企業明知故犯，政府不會坐視不理。（政府新聞處）

至於香港和內地推行民商事判決互認安排近半年，他指由於實施時間不長，暫未有正式統計處理宗數，但實施到現時幾個月，沒有人投訴兩地法院未經當事人同意互通資料。他又指，律政司星期三與最高人民法院舉行高層聯席會議，會在會上討論如何改善現時民商案判決互認安排機制，而律政司將來會推動法律科技及電子化應用，例如是利用人工智能協助律師草擬合同。