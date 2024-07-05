今日必看8分鐘｜將軍澳綁架案情重組｜傳美利酒店有職員爆粗鬧客

油塘地盤外載危險品貨車起火 黑煙沖天 兩女工逃生時跌傷

油塘發生火警。今日（4日）傍晚約6點半，東源街10號一地盤對開有貨車起火，黑煙席捲半空，遠處亦清晰可見。消防接報趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約20分鐘後將火救熄。消息稱，地盤外一輛貨車首先起火，車上多桶危險品四散一地，因而波及附近大片範圍；兩名女工人逃生期間跌傷，被送往聯合醫院治理。

將軍澳唐俊街爆水管 水柱高約6米 射入中學範圍

今日（5日）早上6時27分，將軍澳唐俊街、基督教宣道會宣基中學對開行人路，有水管突然爆裂，衝開地磚噴出水柱高達6米，射進學校範圍。據了解，爆裂的是淡水喉；現場一段行人路封閉，交通暫未有受阻。水務署人員到場關閉水掣，約8時半處理完畢。根據宣基中學的校曆，今日是學校水運會，學生不用回校上課。

港鐵金鐘站扶手電梯冒煙起火 消防救熄正調查肇因

港鐵金鐘站發生火警。凌晨1時半左右，當時尾班車已經開出，列車服務暫停，市民不能進入鐵路站。事發時，有港鐵職員報案，指金鐘站內有物件起火。

英國大選2024｜保守黨吞百年來最大敗仗 工黨事隔14年入主西敏宮

當地時間5日凌晨，英國工黨在議會下院選舉中已贏得超過半數席位，獲得勝利。工黨黨首施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）將出任新一任首相併組建政府。同時，保守黨黨首、現任首相辛偉誠承認敗選，保守黨面對自1906年以來最大的敗仗。他表示對本次選舉失敗負責。

車cam｜西九龍公路私家車攝車罅撼另一車 撞壆拋起冒煙打白鴿轉

西九龍公路發生驚險車禍。今晚（4日）約8時43分，一輛私家車沿西九龍公路駛至長沙灣海麗邨附近時，與另一輛私家車相撞。其中一名司機鼻、口和手受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警方正調查意外起因。

將軍澳綁架｜疑犯被押到唐明街公園 模擬用BB車載走男童

將軍澳本周三（3日）發生綁架案，3歲男童在將軍澳廣場被掩嘴擄走，用BB車和行李篋運送，藏參到附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT），幸未有付贖金，警方已極速救出肉參，並拘捕兩名女子。警方今日（5日）上午帶同行李篋、BB車及一個人形公仔，押解疑犯到現場重組案情。

多啦A夢無人機｜7.20又嚟喇！移師尖東上空 主辦方：加入新內容

全球首場多啦A夢無人機匯演5月在尖沙咀星光大道對出海面舉行，吸引大批觀眾現場觀看。主辦單位AllRightsReserved (ARR) 今日（5日）宣布，本月20日星期六將在星光大道近尖東海域上空舉辦第二場無人機匯演，詳細觀賞地點和時間則容後再布；同時在星光大道的K11 MUSEA至梳士巴利花園路段會有免費戶外展區，屆時該路段將實施單向人潮管制。

大埔海濱公園夜繽紛？花轎紅燈籠極陰森 網民嚇親：農曆七月靈探

公園是社區的重要康樂設施，竟然出現嚇人的一幕？網上瘋傳一組照片，指大埔海濱公園驚現花轎及紅燈籠的裝飾，入夜後變得極陰森，有網民更稱這是「另類夜繽紛」！原來入夜後公園關燈後，花轎裝置失去了燈光照明，在樹影婆娑下莫名有了「冥婚」的既視感，有網民看完照片後表示「個feel（感覺）好有港產鬼片風味」、「就嚟7月14，好應景」、「農曆七月夜『殯』紛」、「擺到農曆七月可以玩靈探」、「區區有景點」。

好人好事｜佐敦彌敦道老婦跌坐馬路 大隻暖男司機「公主抱」脫險

車來車往的佐敦彌敦道馬路，今日（5日）上演暖男護老的窩心一幕！網上流傳一段車cam影片，可見一名老婦跌坐於彌敦道近莊士倫敦廣場對開、往旺角方向的燈位馬路，身旁另一名老婦雖協助攙扶，惟事主一度彎起身後又再跌倒，始終無法站起。

有片｜女子搭高鐵拒檢票 「Shut up！」更狂飆英文鬧哭乘務員

一名女子搭乘高鐵拒絕乘務員檢查車票，更不停講英文將乘務員罵哭。乘警到場處理後，女子仍以英文溝通，最終不了了之。事件引發熱議，有網民直斥，「本來是中國人有身份證，太客氣了，應該三次警告直接拖走。」

傳美利酒店有職員爆粗鬧客「阻住」：你行X開 影片瘋傳網民咁睇

又有酒店員工鬧客？今日（7月5日）網上瘋傳1段小紅書影片，被轉載到多個香港facebook群組，內容為1名酒店男職員與疑為客人的拍片者互罵，其間男職員激動爆粗叫客人離開，「你行X開啦」、「X你咪X你囉，阻X住晒！X你老X臭X！」。