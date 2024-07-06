IB｜男拔榜眼獲良醫陪伴克病榻惶恐決志從醫：醫院係我生命一部份

IB國際文憑考試今日（6日）放榜，拔萃男書院共11名狀元和榜眼中，有5名同學選擇讀醫，當中榜眼陳國緯因中二時的手術經歷萌生讀醫想法，他憶述當時術後每日獨躺病床上，由於是新冠期間家人不可探病，讓他愈漸惶恐，「我好驚，以為自己會死。」

當時幸得治療他近17年的醫生陪伴，他凌晨3時多入睡，凌晨5時多睡醒時，「第一個出現喺我眼前就係佢」，這啟發其想在公立醫院成為一名骨科醫生，因骨科跟進時間較長，可與病人建立長遠關係，「未必要好深入嘅關係，但要畀病人feel到個醫生係care佢」，且公立醫院有較多病例予其研究。



陳國緯稱，醫生的每句說話都可影響病人情緒，「每一句都好重要」，亦覺醫生和病人之間的溝通十分重要，望能成為一名可給予病人信心的醫生。（黃浩謙攝）

新冠期間接受骨科手術 每日獨躺病床生恐慌：以為自己會死

在IB考獲44分的榜眼陳國緯9月將到香港中文大學讀醫，他分享自己在10個月大時，因染上金黃葡萄球菌疾病，其後引發長短腳問題，在中二期間需接受手術治療，但當時正值肺炎，家人並不能到醫院探望，每日只得他獨自躺在病床上，令他愈加覺得惶恐，心跳每分鐘過170，「我好驚，以為自己會死。」

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幸得醫生陪伴看《哈利波特》：醒返第一個出現喺我眼前就係佢

他憶述當時的經歷時，十分慶幸得其診療醫生的陪伴，醫生建議他看平日愛看的《哈利波特》、與他一同觀看電影等，以令陳同學可冷靜下來；更令他感動的是，他當時在凌晨三時多才終於入睡，但當在兩個多小時後睡醒時，醫生仍在其身邊陪伴，「醒返嘅時候，第一個出現喺我眼前就係佢（醫生）。」

望成為骨科醫生與病人建立長遠關係：要畀病人feel到個醫生係care佢

他表示，該名醫生是一直為他治療近17年直至現在的骨科醫生，這啟發其都想成為一名骨科醫生，因骨科跟進病例的時間較長，可與病人建立長遠關係，「未必要好深入嘅關係，但要畀病人feel到個醫生係care佢」，亦覺病人由同一個醫生長久跟進可有更大情緒支援，「好似家人咁。」

（對醫院）有一種熟悉感，醫院已經係我生命一部份、係生命嘅一個routine（慣例），熟悉感會成為我做醫生嘅一大動力。 陳國緯同學

認為香港醫療制度正在完善 措施要循序漸進應對人口老化問題

談及現今香港醫療問題，他認為香港的醫療制度正完善中，引入外來醫生、開設更多醫學院、收取更多醫科生都可紓緩醫護人手緊絀的問題，但他認為不能操之過急，同時亦要把關外來醫生的質素，否則或會出現南韓醫療系統崩潰的局面；他認為措施要循序漸進地增加醫生去應對人口老化問題。

他亦表示，自小在公立醫院接受治療，未來都會想在公立醫院如瑪麗醫院、威爾斯親王醫院做醫生，因覺公立醫院接觸更多病例可研究。

狀元鄒汶希：想幫到香港有需要嘅人

另一IB狀元鄒汶希同樣將到中大讀醫，他稱想讀醫的原因是「真係好老生常談，但我真係想幫到香港有需要嘅人」，之前祖母突然患肺癌離世一事都讓他有感人終會有病痛，需要醫生幫助，加上有見香港醫生人手短缺，希望可用自己的醫科知識回饋社會。