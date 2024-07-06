IB放榜｜聖士提反書院狀元憶公公染疫體會病人痛苦 冀從醫救人

國際文憑大學預科課程（IBDP）今（6日）放榜，各校陸續公布成績，聖士提反書院誕生1名狀元、3位榜眼及6位探花，多人均稱有志讀醫科，並冀畢業後回港發展幫助他人。而狀元陳翱洋表示啟發讀醫的原因是公公染疫而感受到親人之痛，故立志做醫生以減輕病人苦楚。



聖士提反書院狀元，榜眼，探花大合照。（黎婉婷攝）

考獲45分的狀元陳翱洋表示已獲港大及中大醫學院有條件取錄，亦收到英國院校的錄取通知，暫未決定升學的去向，亦不排除日後在香港發展。

他指，除本身在醫院參與影子實習而產生興趣及熱誠外，啟發他讀醫的原因與疫情有關。他稱，疫情爆發初期，赴加拿大探望公公，惟公公不慎染疫，出現呼吸困難、不斷咳嗽，親身體會到親人染病的痛苦，故立志做醫生幫助病人，希望未來在醫療界有所建樹，「世界上有千千萬萬個病人，希望可以幫助紓緩他們的苦楚。」

IB跨時區作弊 陳翱洋：「用成績說話」

被問及對IB跨時區作弊事件的看法，他稱沒有太大關注，當刻是專注自己的考試，做好自己，不想被影響，「用成績說話。」他認為事件對學生不公平，但稱相信IB會有自己方法去解決事情。

被問及對政府引入海外醫生的看法，他表示，政策對海外留學回港的本地學生來說，是一個渠道讓他們回流社會工作，而香港是個國際城市，可助締造一個多元文化環境，讓彼此身上學到不同的東西，而整體醫生水平甚至可能會提高。

IB如馬拉松耐力賽 溫習須自律

至於讀書心得，狀元陳翱洋表示最重要心態，IB是個很長的馬拉松耐力賽，要有耐力來迎戰。另亦需要自律，好好分配時間。他又稱他的興趣是做運動和聽「kpop」。而榜眼周曉楠、黃曉瞳表示，除了自學外，都要懂得與人溝通，將壓力化為動力，以盡力的態度去面對一切，否則會傷害到自己。

三位榜眼分享他們的讀書心得。（黎婉婷攝）

此外，榜眼王朗淇表示，未來將赴海外就讀地理，畢業後留港發展。被問及對垃圾徵費的看法，她稱，與其趕快推出一個大計劃，倒不如完善然後才推行會更有效。她又指環保意識需從小灌輸，要政府的配合。