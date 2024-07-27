一屋太空艙「躺平」20人　睇樓客嚇窒代理也嫌棄　艙戶：不該存在

【 告別劏房！迎來太空艙？】一屋放滿太空艙，20人共住，狹小艙內只能躺平、如要坐直或移動就要靠爬，有太空艙住戶說明知環境住人不合格，但礙於一次受傷致收入大減，只能硬著頭皮入住；密度高、燈光暗，最初被低月租吸引而來的劏房戶，睇樓後「被嚇親」，斷言不考慮租住；這些太空艙，連有套房、劏房出租業務的地產代理也耍手擰頭，批環境太差似「瞓棺材」，不願代理。



港府在去年施政報告提出成立工作小組解決劏房問題，包括要訂出最低居住標準。等待10個月，報告將約於下月出爐，但自今年5月便傳出消息，太空艙這類出租床位或不納入規管範圍。



有關注組織表明現行《床位寓所條例》及《旅館業條例》不足以保障太空艙住戶，促當局將這類床位納入劏房規管，否則或衍生「兩極」，令更多劏房戶因無力負擔符合標準劏房租金，流向太空艙：「一係好貴，一係好差。」



單位內有18個分成上下兩層的單人太空艙，另有碌架床提供兩個床位，住滿即一屋有20人。（香港01記者攝）

太空艙內生活面積20呎 僅可躺平、坐直

走進太空艙，居住面積只有約20呎（1.9平方米），跟赤柱監獄的獨立囚室相比，後者約75呎（7平方米）的面積，是太空艙的三倍有多。

艙內高度有限，一般成年人入內無法站立，只能坐，移動要靠爬、或者蹲著走。艙內雖然夠深，足以讓身高1.8米的人躺平、躺直，但闊度不足一米，躺下來，輕輕伸手，已可觸及旁邊的膠板。

太空艙分上下兩層，但不論住在上層還是下層，跟左鄰右里只一板之間，輕易就聽到、感受到其他住戶的動靜。

這種出租床位，至今在網上租樓平台仍然找得到，街招也不罕見。據租管工作小組以往委託機構進行的調查，2020年全港有1,165個這種太空艙。

太空艙租金雖平，但居住空間進一步縮窄，阿明最初入住也不習慣。（梁鵬威攝）

夜訪太空艙 住戶形容似棺材、如籠屋：住人不合格

這類居住環境，應該無人樂意住。記者跟隨社工夜訪太空艙，住戶阿明（化名）直言覺得太空艙不應該存在：「想企高都企唔到，唔合符住人、一個住人嘅規格，我覺得唔合格。」

阿明續說，以前獨居在約100呎的劏房，後來因為受傷無法繼續工作，頓失收入，無力繼續支付原來的租金，才搬來月租相對較便宜的太空艙。

搬來太空艙，至少有地方容身，但居住空間縮窄，最初入住，阿明也不習慣：「空間感囉，因為我未試過咁樣好似一個棺材咁嘅地方，又細咗少少。」

他續說，在艙內活動受限，想伸展雙手有困難，艙內縱有抽氣系統，身處其中，仍不時會感到悶焗，睡覺時也唯有照樣打開艙門。一屋10多人要融洽共處，更要靠各人自律，玩電話戴耳機，動作盡量放輕，避免滋擾到其他人。

阿明又說，太空艙月租2000多元，看似是便宜，實質也是「貴」，又指如再多花1000元，便能租到至少是獨立房間的劏房。

不過，他解釋有很多狀況令人無法每月多花1000元支付租金，加上租住劏房，大多要付按金及佣金，這些費用亦非人人能承擔，太空艙的「免佣免按」變相成為它可取之處，「我諗最平都係太空艙，無床位平得過，即係等於籠屋，以前嘅籠屋。同以前籠屋嘅分別，係無咩分別，只係封密咗，有個私隱度。只不過唔係鐵籠，係膠板。」

住進太空艙，更覺太空艙不應該存在，阿明目前因為私人原因，仍未能提交公屋申請，但他說期望待收入有好轉，可以重返至少能企直、有獨立生活空間的劏房居住。

月租2500元包水電上網 管理員稱經常供不應求

這類的太空艙單位，記者也以租客身份看過，一屋637呎（約60平方米），18個太空艙，再加一張碌架床，客滿時20人共住，月租2500元，床位連一格儲物櫃，包水電費、有無線上網，惟單位內僅兩格廁所連浴室，洗衣機、雪櫃、微波爐等設施供全屋人共用。

據網上同款太空艙的資料，其艙內部深度約有2米、闊0.95米、高度約1.15米，內有空氣循環系統、及燈光照明系統，主要由鋼架及聲稱防燃的塑膠材料構成，艙內亦附設滅火筒。

據網上資料，這款太空艙內部深度約有2米、闊0.95米、高度約1.15米，內有空氣循環系統、及燈光照明系統，主要由鋼架及聲稱防燃的塑膠材料構成，艙內亦附設滅火筒。（梁鵬威攝）

自稱是太空艙管理員的周先生指，深水埗區內做同類業務的人很多，不少大廈也有經營太空艙的單位，仍然供不應求。終止租用的安排，也相對租住獨立劏房有彈性，只需七日前通知，周先生也提到，與部份租戶早有協議，他們只屬「暫住」，可隨時遷出，以騰出床位。

但周先生說這門生意並不賺錢：「一個單位賺唔到幾錢，只係賺個辛苦錢。」當問到有沒有代理一般劏房，他則指政府現時對劏房規管多，「你𠵱家先投資劏房，你下一步政府話每一間劏房要150呎，你點搞呀？下嘛？你要改過呀？以劏房計，無10年都回唔到本。」

他也表明，經營太空艙，單位的業主也會較放心，「最起碼唔係劏、你間房唔係劏咗佢，隨時我啲嘢（太空艙）搬走，就搞X掂。」

據民政事務總署牌照事務處網上資料，記者到訪的太空艙，既非持牌床位寓所、亦非持牌酒店或賓館。

太空艙的管理員指，區內做同類業務的人很多，不少大廈也有經營太空艙的單位，時有供不應求。（香港01記者攝）

同行劏房戶想搬屋 初探太空艙驚覺居住密度高：我有少少嚇驚

管理員說供不應求，但與記者同行到太空艙睇樓的劏房戶F先生（化名）就拒絕入住。F先生已居於一個100多呎的劏房五六年，現時月租約5000元，由於業主有意加租，又想轉換環境，他開始找新的住處。

據他出示的一張街招，上面寫道深水埗、太子、旺角、長沙灣太空艙床合1500至2800元，並標明免佣、免按。在前往太空艙前，F先生說，太空艙所標明的月租吸引，較其現時住處便宜得多，便抽空來看。

當太空艙管理員離開之後，他就忍不住向記者訴說：「嘩，我一睇，咁嘅area（地方），塞咁多人，我有少少嚇驚。」他續說，單位內不止住戶多，燈光也不足、「黑沉沉」，全屋更只有兩格廁所，直言「真係密得滯」，故暫時不考慮入住，稍後會再另覓租盤。

街招上面寫道深水埗、太子、旺角、長沙灣太空艙床位1500至2800元，並標明免佣、免按。（香港01記者攝）

地產代理稱拒做環境太差單位 批太空艙如「瞓棺材」

嫌棄太空艙的，還有區內的資深地產代理。記者曾以租客身份，以3000至5000元的預算，請地產代理尋找適合一人居住的單位。

該地產代理先後介紹兩間劏房，在睇樓期間，記者也曾問到她有否代理太空艙這類居所，她隨即反問為何要住太空艙，直指住太空艙難以郁動，躺在裡面如同「瞓棺材」，「住呢啲就死喇，你返到屋企就捐落去。」

她又表明不願意代理太空艙，續指太空艙月租也要2500元至2800元不等，認為不如租劏房，「呢啲（太空艙）點係人瞓㗎，我哋唔接，畀我哋都唔做。唔係話無，有，但係我唔做，無謂喇。」

確實，與月租2500元的太空艙相比，該地產代理介紹的劏房中，其中一間位處唐六樓，實用面積約75呎，有獨立廁所，另有位置放電磁爐煮食，其月租為3000元，僅較太空艙月租貴500元。

區內租盤廣告見月租中位數上升 社協：疫後劏房業主陸續加租

雖然以3000至5000元的預算，在深水埗區仍然租到有獨立廁所、有窗戶的劏房。但整合深水埗區內六間地產代理今年7月初張貼在門外的租盤廣告，在50個劏房租盤中，36個屬於開放式劏房，月租中位數為4,500元；有房間的劏房單位佔14個，月租中位數為6,500元。

上述結果較香港社區組織協會今年1月發布的調查結果，即無房間的劏房單位租金中位數4,400元、及有房間的5,700元為高。

據估價署的最新數據，2023年10月至2024年2月全港劏房每平方米月租中位數，一直維持在431元，至今年3月則為437元。如分區去看，九龍區的劏房每平方米租金中位數由今年1月一直上升，至今年3月升至419元，較去年10月的407元高12元。

雖然署方指相關數據涉及多種面積及質素的劏房，難反映劏房市場整體變化。但社協副主任施麗珊則指出，全港劏房每平方米月租中位數上升，符合她在前線的觀察，「的確𠵱家啲人唔會減，佢係加，只係差在加得多定加得少，個趨勢都係加租多。」

她續指，劏房租金暫時未見因政府研究訂立劏房最低標準而有變動，不過，隨著新冠疫情過去、中港恢復通關，部份劏房業主陸續加租，不少劏房戶反映被加租，加200元至500元頗為常見。

施麗珊說，近來有留意到部份原本居於劏房的街坊，因失業、開工不足、身體問題以致收入大減，其後流向租金較便宜的床位。（梁鵬威攝）

最低居住標準待公布 有指太空艙或不納入規管

政府在施政報告2023提出成立工作小組，要解決劏房問題，包括要訂出最低居住標準，研究方法禁止不達標劏房增加及取締。這份報告今年8月提交，實際的最低居住標準尚待公布，對劏房市場的影響也仍屬未知之數。

但自今年5月，便傳出消息，指太空艙或不納入規管範圍。當時房屋局回覆傳媒，工作組會小心訂定劏房規管範圍和考慮與現行法例是否相容。社協副主任施麗珊表明，單靠現有《床位寓所條例》及《旅館業條例》難保障太空艙住戶，促政府太空艙這類床位也列入規管範圍。

現有相關條例：

在現有的《床位寓所條例》下，12個或以上床位的居住單位，出租供作住宿才要領有牌照；而《旅館業條例》適用於規管租出期少於連續28天的處所。如兩項條例不作修訂，意味著11個或以下床位的居住單位、及租出期長逾連續28天的處所，將不屬兩條例中所指的床位寓所或旅館。



解決劏房問題工作小組8月提交工作報告，將就劏房最低居住標準提建議。（王海圖攝）

告別劏房迎來太空艙？施麗姍：出租床位納規管、以免居民流入太空艙

「我自己覺得要列晒入去，因為你應該管制晒比較基層嘅房屋，我哋都見到太空艙好多質素都唔係幾好，咁多人住。」施麗珊指，深水埗有不少太空艙，近年更有增加，其組織現時在區內有接觸的也已有10多間。

施麗姍指，太空艙月租曾高逾3000元，後來是因應市場、租戶負擔能力有限，始降價至2800元，至疫情時再減至2500元，不過，她認為這個月租仍然貴，「你諗下個床位都係18呎、15呎，你計落去仲貴過豪宅，真係過咗龍。」

施麗珊續說，近來有留意到部份原本居於劏房的街坊，因失業、開工不足、身體問題以致收入大減，其後流向租金較便宜的床位。倘若最低標準、規管如不包括太空艙，她擔心未來更多劏房住戶，因無法負擔符合標準劏房的租金，要移居至環境更差的太空艙，「咪變咗好兩極，一係就畀好貴，一係就畀好差。」

「我哋成日講香港之恥，就係籠屋、床位，如果你唔處理呢啲問題，其實即係告別劏房呢個問題，只係處理咗一部份，仲有一部份未搞掂。」