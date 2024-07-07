新世界「柏蔚森」森林浴住宅項目 引起全城熱話

「柏蔚森The Pavilia Forest」，由新世界發展行政總裁鄭志剛親自策劃，打造PAVILIA COLLECTION全港首個森林浴住宅項目，延續同系港島半山豪宅品味及美學。項目自推出以來備受矚目，森林浴主題概念引起全城熱話，打造森林般自然舒適的居住環境，讓都市人於日常生活放慢步調，煥發身心靈。



新世界品牌及十大發明 深受追捧

系內全港首個多功能BALCONY+最受歡迎。

「柏蔚森 I」住宅單位充滿貼心設計巧思，揉合創意革新，配備逾10項新世界發展專利、註冊及匠心設計為一大亮點。

準買家追捧新世界品牌，鐘情「柏蔚森」森林浴住宅及新世界十大發明，尤其系內全港首個多功能BALCONY+最受歡迎，配備意大利洗衣乾衣機，並預留空間放置小型家電及設有防雨趟閘，另設有MAGIC HANGER，自家設計2組晾衣桿可放置於不同位置，充分利用每寸空間，揉合創新，美觀和實用俱備，迎合用家所需。

嶄新「匠心租務安排」 市場讚賞贏口碑

啟德發展區規劃配套成熟，交通四通八達，吸引高才進駐，帶動區內租務市場活躍。有見及此，發展商推出嶄新付款計劃「匠心租務安排」，買家選用150天現金優惠付款計劃，可獲發展商提供租務安排，租賃期為2年，年度租金為物業成交金額的3.5%，每半年預繳租金一次，讓買家更省心，深受投資客追捧。市場高度讚賞項目的嶄新匠心租務安排，貼心實用。

市場反應熱烈 徇眾要求 提早開放展銷廳

首個週末已錄約8,000人參觀 火速累收票約2,000票

加推價單 反應非常熾熱

「柏蔚森 I 展銷廳首個週末提早一小時開放示範單位供公眾參觀。

「柏蔚森 I」自公佈首張價單，市場反應正面，已收穫大量客人查詢。為回應市場需求，「柏蔚森 I」展銷廳首個週末提早一小時開放示範單位供公眾參觀。由於市場反應熾熱，首個週末亦延長開放至晚上九時，以便準買家入票。

首個周末對外開放項目示範單位，短短兩日已錄得約8,000人參觀，當中包括投資者、港漂人才及本地租客用家，市場反應非常熱烈，「柏蔚森 I」早前更加推價單回應市場需求，截至晚上8時，項目累收約2,000票，超額認購逾13倍。

展銷廳辦「美女廚房 」即席展示開放式廚房的特深工作台優勢

「美女廚房」即席示範開放式廚房特深工作台的優勢，配合森林浴主題，烹調森色系列的美食。

「美女廚房」配合森林浴主題，烹調森色系列的美食給在場人士享用

參觀示範單位的準買家對兩房單位設計深感興趣，部分開放式廚房工作台面設計加深至約760毫米，方便放置小型電器，發展商今日於展銷廳舉辦「美女廚房」，即席示範特深的工作台的備餐煮食優勢，更配合「柏蔚森I」森林浴主題，特意烹調森色系列的美食給在場人士享用，大受歡迎。

配合森林浴主題而炮製的森色系列美食。

（資料及相片由客戶提供）