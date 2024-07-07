IB｜英基17學生滿分　啓新狀元兩度轉校：和朋友分開　多時間學習

IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，英基學校共誕17位「狀元」、43位「榜眼」、47位「探花」。狀元有何讀書秘笈？



狀元之一的王天賜（Joseph）原在港讀書，初中時隨父母轉到馬來西亞居住及就讀，後因新冠疫情，於是他又回港，入讀英基啓新書院（Renaissance College）。他說轉校被迫和朋友分開，此反而令他多出很多空餘時間學習，學業成績亦因此有所提升。他將到英國名校就讀機械工程專業，畢業後回港創業發展醫療機械 要為長者出一分力，以應對人口老化。



英基學校協會在今年IB國際文憑大學預科課程考試，有17位學生滿分成為狀元。其中14位在7月7日一同見傳媒。（鄭子峰攝）

初中隨父母至大馬 疫情爆發後返港讀書

於英基啓新書院就讀的「狀元」王天賜（Joseph），中二的時隨父母到馬來西亞，在當地一間學校就讀，但後來發生新冠疫情，他又轉校回到香港就讀。

其實我中一、二個時係唔鐘意讀書嘅，所以成績可以話中等啦。 英基啓新書院IB狀元王天賜

他說並非天生「學霸」，但轉校的過程令他被迫和朋友分開，此反而令他多出很多空餘時間學習，學業成績亦因此有所提升。

轉咗校朋友又冇晒，自己留係屋企就好多時間冇嘢做，就試下溫下書。 英基啓新書院IB狀元王天賜

王天賜指，自己溫書的方法是向朋友解釋自己曾經不明白的理論。（董素琛攝）

探訪老人院後激發要發展醫療機械 要為長者出一分力

王天賜是基督徒，從小就有返教會，學習要幫助別人，而最近的一次經歷更堅定了他的想法。王天賜憶述最近一次跟隨教會探訪老人院後的感受，感嘆社會有足夠資源但未能有效運用在老人身上，「我地明明有好多資源可以幫佢地，但佢地好似接收唔到咁。」王天賜因此希望能以自己的力量去減少他們的痛苦。

王天賜計劃到倫敦帝國學院（Imperial College London）就讀機械工程系，學習製造醫療機械，並於畢業後回港創業。在符合自身價值觀的情況下幫助別人，將所學的回饋社會。

他指隨着人口老化，香港以至世界對醫療設備的需要只會有增無減，因此醫療科技在香港的發展是有未來的，再加上父母和朋友都在香港，回港是「很自然的選擇」。

我又有得返香港陪家人朋友，又有得返來喺一個有將來嘅科目（發展），我覺得返香港係一個好自然嘅選擇。」 英基啓新書院IB狀元王天賜

父送飛機模型激發求知慾 找到職業方向

英基沙田學院「狀元」丁頌熹（Marc）自小對航空科技深感興趣，因此計劃升讀芞代爾夫特理工大學航空太空工程學士課程。丁頌熹說，自己從小已喜歡於玩飛機模型玩具，有一次爸爸買了一個可於手機上控制的飛機模型給他，更讓他沉迷於其中，由此激發了他想要明白飛機運作的原理的心。在他後來的學習上，他得知到飛機和飛機設計與課堂上學習的內容是有重疊的，他因此覺得這是一個可行的發展和就業方向。

丁頌熹指，沒有訂立溫習時數目標，而是會規劃每天想要溫習的課題。（鄭子峰攝）

相較其他地區，香港缺乏與太空科技相關的發展。被問到將來會否回港發展，丁頌熹則指自己尚未決定，他認為香港在航空科技的研究方面還是可以的，並指理工大學和科技大學都有進行相關研究。