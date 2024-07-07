IB｜森美女兒成聖保羅男女中學榜眼　考慮留港讀醫或往劍橋讀心理

IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，就讀聖保羅男女中學、商業電台主持森美（正名梁志健）的女兒梁曦童考獲44分成榜眼，她表示未來打算去劍橋修讀心理學或留港讀醫，「收到這個成績都好開心，因為我的努力是有回報的。」她其後受訪也提到，感謝父母沒有催谷、只要求她專注學業，而且容許她做自己喜歡的事。



森美昨日雖未有陪同女兒出席成績發布會，但他接受傳媒訪問時稱，已一早獲女兒報喜，對女兒考到滿意成績感開心，也希望女兒能找到適合自己的路向。



IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，電台主持森美的女兒梁曦童（左二）考獲44分成榜眼。(洪芷菁攝）

IB國際文憑大學預科考試已放榜，各校陸續公布成績，聖保羅男女中學誕生一名狀元及11位榜眼。森美的女兒梁曦童考獲44分，成為其中一位榜眼。梁曦童昨日在聖保羅男女中學的成績發布會上指，對考獲好成績感開心，目前正考慮留港升讀醫科、或到英國劍橋大學修讀心理學。

收到這個成績都好開心，因為我的努力是有回報的。 森美女兒梁曦童

森美女兒梁曦童(中排左一)與聖保羅男女中學IB狀元及榜眼合照。(洪芷菁攝）

讀書心得：抽認卡方式幫助記憶化學、生物及中文內容

提及讀書心得，梁曦童分享本身不太擅長背書，故溫習化學、生物及中文等科，均會選擇用抽認卡方式幫助記憶內容，亦不會那麼沉悶。她又認為，溫書最重要是找到一個好朋友一起，故會每天早上一起床就會聯絡朋友，「一齊溫習到夜晚，然而第二日再開始，這個過程就沒那麼沉悶。」

今年IB現跨時區作弊 梁曦童：確實感到有壓力

得悉IB跨時區作弊事件時，她表示心情難免受影響，「因為你可能會認為他們已經比你提前幾個小時記住了試卷內容，所以你確實感到有壓力，但我認為相信自己很重要。」

右起：黎皓月、馬睿媛、梁曦童、茅凱淇、顏靖忻、譚俊琛、莊桌熙、李勇樂、官有謙、阮敬滔、姚永進、孫銘陶。(洪芷菁攝）

感謝父母「唔Chur」 指森美經常叫不要讀那麼多書

梁曦童其後接受傳媒訪問時表示，希望將來修讀的課目能幫助別人，或者直接跟人有關係。她又提到，哥哥正在香港大學讀醫，有助她了解醫科。她也有感謝父母「唔Chur」，沒有催谷、只要求她專注學業，而且容許她做自己喜歡的事。她也笑指，父親經常會叫她不要讀那麼多書，藉以提醒她要放鬆。

梁曦童稱父親森美經常會叫她不要讀那麼多書，藉以提醒她要放鬆。（資料圖片)

森美昨日未有陪同女兒出席成績發布會，但他接受傳媒訪問時表示，已一早獲女兒報喜，對女兒考到滿意成績感開心，希望她找到適合的路向。

聖保羅男女中學誕生1名狀元及11位榜眼。（洪芷菁攝）