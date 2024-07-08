再迎大熊貓｜李家超楊潤雄今到都江堰熊貓基地　商赴港安排等細節

行政長官李家超及太太林麗嬋、以及文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨天（7日）出發往四川跟進中央再次送贈一對大熊貓予香港，今早前往中國大熊貓保護研究中心都江堰基地了解大熊貓的護理、飼養和赴港安排等細節，楊潤雄也會同往。



楊潤雄：希望盡快迎接一對大熊貓到香港

楊潤雄今早在社交媒體發文表示，他正隨李家超前往中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓的護理、飼養和赴港安排等細節。

他再次衷心感謝中央再次送贈一對大熊貓予香港，文體旅局負責人員早已跟四川省和國家林業和草原局對接，並緊密聯繫海洋公園，就送贈大熊貓給香港作出商討及安排，希望盡快迎接一對大熊貓到香港。

楊潤雄表示，昨天下午已經率先抵達成都，先看看成都的情況，尤其是遊客的熱點，以及體驗一下成都飲茶文化，又到訪成都高新中演大劇院，了解當地文化藝術發展。