今日必看8分鐘｜啟鑽苑「水舞間」淹大堂｜杭州東站月台出現沉降

佐敦兩賊圖入屋行劫 男住客遭咬傷臉肩掠走金鏈現款 警拘一男

佐敦發生行劫案。凌晨近2時，據報一名居住在彌敦道立信大廈一單位的非華裔男子，突然被人敲門。當該名男住戶開門時，門外有兩名非華裔男子出現，其中一人亮出鎅刀，搶掠住戶金鏈及現金等財物。為阻止對方入屋，住戶與賊人雙方發生糾纏，期間，當中一名賊人疑用口向受害人施襲，咬傷其肩膀及面部再逃去。救護員接報到場，將傷者送往伊利沙伯醫院治理。據悉，警方在附近一帶兜截，在距離立信大廈約350米外、佐敦道近炮台街一大廈後巷拘捕其中一名疑犯，另一人則下落不明。

再迎大熊貓｜李家超夫婦到都江堰探訪大熊貓 爭取國慶前運抵香港

正訪問四川的行政長官李家超今早（8日）大約10時抵達中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓的護理、飼養和商討赴港安排等細節，之後與夫人林麗嬋探訪3歲大熊貓「娥眉」。被問到今年十一國慶前有沒有機會到港，李家超說正與當地商討安排，強調「一定爭取、一定爭取」。

西九龍站海關查獲393張清代至民國明信片 屬禁止或限制出境文物

有旅客攜帶近393張文物明信片入境香港，但未有申報，遭西九龍站海關截查。經專業機構鑒定，該批明信片出自清代至中華民國，屬於禁止出境的一般文物及限制出境文物。

「下高鐵如跳水」 杭州東站月台明顯沉降 曾號稱亞洲最大車站

內媒《極目新聞》報道，建成通車剛滿11年的杭州東站，近日被網友指存在月台沉降的問題，乘客上下車不便，擔心有安全隱患。7月5日，杭州東站職員回應稱，月台沉降確實存在，目前已交由專業部門察看。

有片｜啟鑽苑「水舞間」淹大堂 居民憂升降機受損

啟鑽苑上演「水舞間」，大堂近信箱位置天花板流出大量水，淹浸大堂影響保安更亭及升降機位置。今早（8日）11時許有居民將片段上載至社交平台，拍攝者嘆道：「浸壞晒𨋢嚕。」擔心升降機受損。

荃錦公路3車相撞1人受傷 其中一車「反肚」四輪朝天

荃錦公路發生3車相撞意外。今（7日）晚約7時27分，荃錦公路近扶輪公園有3輛私家車相撞。現場圖片可見，其中一車撞至四輪朝天；亦有一車車頭變形毀爛，玻璃碎四一地。事後有人蹲坐路邊、亦有男子在場打電話。意外中，一人受輕傷，經即場治理後，拒絕送院。警方正調查車禍原因。

公屋加租｜方程式計出收入指數升10.73% 加租幅度達封頂10%

公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組將於本月中審議租金檢討結果，當局今日（8日）向立法會提交的文件顯示，按方程試計出居民收入指數上升10.73%，因此，2024年公屋租金檢討下的租金調整幅度為加10%，即封頂上限，10月起生效。當局建議推出一次性特別寬免措施，寬免租金調整後首3個月的租金加幅，等於房委會5.75億元的租金收入，只惠及真正有需要公屋租戶，故「富戶」並不涵蓋在內。

中大新生入學獎學金「加碼」87%搶尖子 狀元讀醫可獲66萬

中學文憑試下周三放榜，本港不少院校均以「銀彈」攻勢搶尖子。中文大學今（8日）率先宣佈，下學年進一步將新生入學獎學金「加碼」，以鼓勵文憑試成績優異的學生入讀，考獲7科5**的考生，可獲發一筆過41萬學習津貼及交流獎金，連同四年學費全免，最高可獲港幣57萬元，較去年增加約44.6%。而整體獎學金總金額將較往年增加87%，至高達港幣3590萬元。中大入學及學生資助處處長王家徹強調，獎學金金額將不設上限，視乎合資格的學生人數。