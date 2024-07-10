網約車打擊與發牌　關鍵是否存時間差　吳傑莊倡勿 「先打後管」

運輸及物流局規管網約車平台研究，建議一方面修例打擊法載客取酬的白牌車，另一方面研究發牌網約車平台。研究報告具體列明打擊白牌車建議，卻未有時間表，只稱會與律政司及警務處研究；在規管網約平台方面，則有目標2025年訂立法建議，但具體內容卻一片空白。兩者在具體建議與落實時間均各有虛實。



UBER一類網約車能否繼續按現時情況營運，核心細節或在於兩項建議落實時間差，倘先修例重罰，勢必對UBER構成打擊。立法會議員吳傑莊認為，政府在打擊與規管方面必須無縫接合，以不影響市民現行需求為先。



的士牌價今日微升1萬元至281萬元。（資料圖片/黃浩謙攝）

根據運輸及物流局周一（8日）提交立法會的規管網約平台文件，離不開兩大內容：加強打擊白牌車與規管網約車平台。

不過，兩方面着墨地方不一樣：打擊白牌車方面有具體建議，但暫無透露目標修例時間；規管網約平台則只稱會參考各地做法研究發牌，未來會進行點對點服務供求研究，但無具體做法，不過目標是2025年訂立立法建議。

打擊白牌車



建議內容：

（一）修例容許在有足夠證據顯示相關車輛曾非法載客取酬下，法庭可扣押並暫時取消車輛牌照；

（二）修例任何人非法載客取酬罪成，須取消其駕駛執照一段時間，例如不少於12個月。

實行時間表：

未有。當局會與律政司及警務處作進一步研究，以盡快敲定修例細節。

運輸及物流局規管網約車平台研究，建議一方面修例打擊法載客取酬的白牌車，另一方面研究發牌網約車平台。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府研究規管網約車平台，包括考慮向網約車平台發牌。（資料圖片／林振東攝））

規管網約車平台



建議內容：

研究點對點交通服務供求，參考各地規管條件、車輛及司機要求等，研為網約車平台發牌，但未提出具體建措施。

實行時間表：

目標2025年訂定立法建議。

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打擊白牌車是回應的士業訴求措施，研向平台發牌則被視為回應市民出行訴求、對Uber需求舉動，兩大方向在建議內容及實行時間表上各有虛實，最關鍵在於兩者落實時的時間差。

假設先修例打擊白牌車，再研究如何發牌予網約平台、是否增發合適車輛牌照等，修例後Uber等網約車司機將面對嚴格法例，一旦檢控罪成，便要被「釘牌」至少一年、車輛也會被扣押，勢對Uber造成沉重打擊。未落實前，Uber則仍可以現時方式營運。

選委界立法會議員吳傑莊表示打擊與規管兩者落實時間必須無縫接合，不能影響到市民現時的出行需求。（資料圖片）

立法會議員吳傑莊認為，一手打擊一手規管，兩者落實時間必須無縫接合，不能影響到市民現時的出行需求。他認為規管網約車平台是天經地義，甚至香港是「做得遲」，關鍵必須研究能否有非的士的合法出租車填補需求空缺，包括是否以發新牌形式補充。

他認為今次報告提出研點對點交通，不止是的士，以及研何謂「合適牌照」，顯示政府對放寬現行網約車持開放態度。他指，若車隊制落實後需求被滿足，當然要嚴禁非法白牌車，不須增發牌照，但現時所看較困難，運輸署亦應考慮市場能容納增發多少牌照。