網約車｜打擊與發牌 核心在落實時間 議員吳傑莊：須無縫接合
運輸及物流局規管網約車平台研究，建議一方面修例打擊法載客取酬的白牌車，另一方面研究發牌網約車平台。研究報告具體列明打擊白牌車建議，卻未有時間表，只稱會與律政司及警務處研究；在規管網約平台方面，則有目標2025年訂立法建議，但具體內容卻一片空白。兩者在具體建議與落實時間均各有虛實。
Uber一類網約車能否繼續按現時情況營運，核心細節或在於兩項建議落實時間差，倘先修例重罰，勢必對Uber構成打擊。立法會議員吳傑莊認為，政府在打擊與規管方面必須無縫接合，以不影響市民現行需求為先。
根據運輸及物流局周一（8日）提交立法會的規管網約平台文件，離不開兩大內容：加強打擊白牌車與規管網約車平台。
不過，兩方面着墨地方不一樣：打擊白牌車方面有具體建議，但暫無透露目標修例時間；規管網約平台則只稱會參考各地做法研究發牌，未來會進行點對點服務供求研究，但無具體做法，不過目標是2025年訂立立法建議。
打擊白牌車
建議內容：
（一）修例容許在有足夠證據顯示相關車輛曾非法載客取酬下，法庭可扣押並暫時取消車輛牌照；
（二）修例任何人非法載客取酬罪成，須取消其駕駛執照一段時間，例如不少於12個月。
實行時間表：
未有。當局會與律政司及警務處作進一步研究，以盡快敲定修例細節。
規管網約車平台
建議內容：
研究點對點交通服務供求，參考各地規管條件、車輛及司機要求等，研為網約車平台發牌，但未提出具體建措施。
實行時間表：
目標2025年訂定立法建議。
打擊白牌車是回應的士業訴求措施，研向平台發牌則被視為回應市民出行訴求、對Uber需求舉動，兩大方向在建議內容及實行時間表上各有虛實，最關鍵在於兩者落實時的時間差。
假設先修例打擊白牌車，再研究如何發牌予網約平台、是否增發合適車輛牌照等，修例後Uber等網約車司機將面對嚴格法例，一旦檢控罪成，便要被「釘牌」至少一年、車輛也會被扣押，勢對Uber造成沉重打擊。未落實前，Uber則仍可以現時方式營運。
立法會議員吳傑莊認為，一手打擊一手規管，兩者落實時間必須無縫接合，不能影響到市民現時的出行需求。他認為規管網約車平台是天經地義，甚至香港是「做得遲」，關鍵必須研究能否有非的士的合法出租車填補需求空缺，包括是否以發新牌形式補充。
他認為今次報告提出研點對點交通，不止是的士，以及研何謂「合適牌照」，顯示政府對放寬現行網約車持開放態度。他指，若車隊制落實後需求被滿足，當然要嚴禁非法白牌車，不須增發牌照，但現時所看較困難，運輸署亦應考慮市場能容納增發多少牌照。