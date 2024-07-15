中大醫學院擬內地招病人做臨床測試　院長趙偉仁：主定點仍是香港

中大醫學院擬在內地臨床測試中心，擴大現時中大醫學院醫療系統網絡，並在內地招募病人參與臨床測試。不過，中大醫學院院長趙偉仁強調，醫學院學術及醫療系統策略性的發展主要定點會是香港，「唔會說首先優先喺深圳發展（臨床測試）。」



副院長胡志遠補充，初步冀從前海及南沙兩個試點逐步建立臨床測試中心，惟強調過程會很小心，並確立其有高水平臨床服務才會開展臨床研究，而中大醫學院對試點無金錢投資，亦不參與臨床研究以外診症。



中大醫學院擬在內地臨床測試中心， 擴大現時中大醫學院醫療系統網絡。（呂穎姍攝）

中大醫學院現時如要進行藥物或醫療器械的臨床研究，一般會在本地各間公院及私院招攬合適的病人，而由於港人北上求醫的需求逐漸增加及內地醫療創新科技正快速發展，中大醫學院亦希望擴大現時的醫療系統網絡至內地，並於戰略位置建立衞星學術中心，進行教學、培訓、研究及創新等工作，長遠在大灣區建立臨床測試中心。

初步計劃前海及南沙作兩個試點 明年初成立

中大醫學院副院長胡志遠補充，初步冀以前海及南沙作為兩個試點，兩者均會在明年初成立，前者計劃成立消化疾病創新中心；後者則初步先展開樂齡千科技與復健為主的服務。他解釋，之所以選擇此兩科是因為看到內地有相關的需求，加上消化疾病是自己的專長。

香港中大醫學院副院長胡志遠強調，中大醫學院並不會在相關試點提供臨床治療。（呂穎姍攝）

不過，他強調，中大醫學院並不會在相關試點提供臨床治療，亦不會投資相關的醫院或中心，「我哋無咩空間或條件帶公帑去投資上面嘅學術中心。」他解釋中大醫學院在相關醫院的角色只是提供技術支援和策略發展、管治等，在兩個試點「升格」為臨床測試中心的過程亦為十分小心，立其有高水平臨床服務才會開展臨床研，「臨床服務係唔會掛中大醫學院個名， 但將來慢慢我哋覺得所有條件都成熟，真係可以做一個學術院中心或教研中心嘅時候，就有可能掛醫學院名。」

中大醫學院院長趙偉仁表示，不會安排太多人手上去臨床測試中心。（呂穎姍攝）

將派二人小組負責相關工作 趙偉仁：不會拉成隊軍隊上去

至於人手安排方面，中大醫學院院長趙偉仁表示， 醫學院會派出二人小組負責相關工作，不會「拉成隊軍隊上去」，因中大醫學院在港本來亦不夠人手，強調未來即使設內地臨床測試中心，醫學院學術及醫療的一個系統策略性的發展主要的定點仍會是香港，「唔會說首先優先喺深圳依啲點發展（臨床測試）。」

他又相信，現時內地的醫療科發展快，相信有些新的衞星平台除可以將香港的治療方案「引出去」外，亦可以將內地新一套的治療方法「引進來」，並解釋如不用衞星學術中心形式，內地的治療方法反而難以引進香港。

中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏介紹Sentire思騰手術機械人。（呂穎姍攝）

自家研發手術機械人料年底可以獲國家藥品監督管理局批出許可

現時中大醫學院亦會與其他醫療機構合作進行跨地域的臨床研究，以趙偉仁及中大機械與自動化工程學系教授歐國威的團隊自2019年9月起研發Sentire思騰手術機械人為例，則在香港及內地分完成155宗手術，預計在今年年底可以獲國家藥品監督管理局批出許可，屆時則可以引入香港使用。

被問到自己設立臨床測試中心與找其他醫療機構合作有何不同時，胡志遠解釋，比起過往與其他醫療機構合作進行跨地域的臨床研究，醫學院自己設立臨床測試中心，則可以在臨床測試上更大的自主權，如在申請藥物批核及學術資助都會較容易，而現時最少有10間藥廠有興趣與中大參與內地巿場。

中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏亦解釋，手術機械人研究是以其初創公司主導去說服醫院參與真人研究，而非中大醫學院作主導，但中大醫學院有負責做臨床前的研究，而其初創公司亦是根據醫學院的研究數據，獲得內地三個醫院信任。