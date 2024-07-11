六合彩頭獎4700萬｜今晚攪珠　即入來對號碼

撰文：韋景全
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最新一期六合彩今晚（11日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中可得4880萬元。投注今晚9時15分截止，投注額逾8200萬元。
馬會公布，頭獎有半注中，每注派彩約4880萬元，二獎有1.5注中，三獎則有123注中。

最新一期六合彩號碼。

今晚六合彩攪出號碼為：8、20、29、33、34、44、；特別號碼為12。

▼6月13日　六合彩橫財6300萬▼

馬會公布，頭獎半注中，每注派彩約4880萬元，即是頭獎得主獲得一半、即2440萬元獎金；二獎有1.5注中，每注派210萬元；三獎有123注中，每注派6.8萬元。

截至6月9日攪珠後六合彩49個號碼攪出次數。（馬會網頁圖片)

根據馬會紀錄，最新五大熱門號碼依次為30、49、24、10及22；五大冷門號碼依次為19、25、23、41及26。

根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至49個號碼後，到6月9日晚攪珠後，最新五大熱門號碼依次為30（481次）、49（476次）、24（468次）、10（466次）及22（465次）；五大冷門號碼依次為19（398次）、25（408次）、23（409次）、41（413次）及26（416次）。

▼6月9日　六合彩端午金多寶攪珠▼

十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2024年4月4日)。(馬會網頁圖片)

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

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