王敏超回應《香港01》報道　認有殭屍會　未整頓因SO FAR無人提出

前香港游泳代表、藝人方力申日前炮轟中國香港游泳總會（泳總）制度不公，事件惹社會關注。《香港01》昨日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，當中兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。



今早（12日）泳總會長王敏超受訪時回應指，承認現時確有「殭屍會」。被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far無人提出嚟」，故在無大影響下未有處理；他又強調，屬會流動性不足是由於部分泳會未達開辦年期、運動員數量等標準，總會從未設正式屬會上限。



王：「殭屍會」SO FAR無人提出嚟 無大影響 有人提出嚟咪傾

王敏超今日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，泳會如果想「升班」至更高層級，考慮條件包括運動員數量、開辦年期等，他形容「（升班）基本條件唔係話咁難。」王敏超又提到，部分「正式屬會」以前曾經達標過，後因內部因素而減少參與競賽、甚至成為「殭屍會」，情況可以理解，他續說「暫時so far無人提出嚟，無大影響，（今次）有人提出嚟咪傾」王敏超進一步稱「唔係有人退先比佢上，無limit（限制）個數字（正式屬會）。」

泳總會長王敏超受訪回應指，承認現時確有「殭屍會」。而被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far無人提出嚟」。（資料圖片／盧翊銘攝）

王：「殭屍會」不影響「升班」流動性

就總會升班機制被指流動性低，王敏超說，不會限制泳會「升班」，惟香港人口有限，泳會數目到一定程度便會飽和，人口可能慢慢減少，(屬)會就慢慢減少。而「殭屍會」一事，王敏超承認需要檢討，又稱「呢啲問題一路有，呢啲會運動員數目不多，但佢一直都幫緊手推動（游泳發展），係有嘅」，他續稱，這事件可以再處理，但強調「殭屍會」不影響「升班」流動性。

惟在主持欲再追問時，王敏超指尚有會議要開，並在最後重申香港人口有一定數量，即使泳會數量再多，亦未必有太多人申請加入，升班制度宜應「從廣義角度睇」。