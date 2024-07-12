多啦A夢展覽｜首周預約滿不加場　入坑10年粉絲今攜公仔搶先打卡

多啦A夢巡迴展周六（13日）正式開幕，首周預約已滿，有多啦A夢迷雖已買首日飛，今早（12日）仍攜着多啦A夢公仔前來打卡，先睹為快。



《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展香港站7月13日開始，在7月12日近百個不同造型多啦A夢公仔已放在星光大道，有粉絲一早前往觀賞拍攝。（夏家朗攝)

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上月日本奈良買多啦A夢公仔 今隔欄打卡：everything都想睇

石先生在日本旅遊時已搶到首日飛，今早仍特意帶着上個月在奈良購買的多啦A夢公仔，在圍欄外與12米多啦A夢打卡。他十年前在YouTube第一次看到多啦A夢就入坑，今次展覽「everything都想睇」。

已購首日飛的石先生帶着奈良買的多啦A夢公仔打卡，早前都有帶它與多啦A夢列車打卡。（歐陽德浩攝）

黃先生一家今早剛巧經過，他的女兒拿着多啦A夢毛巾盒，半個身伸出圍欄欲靠看。黃毛生說雖然不是粉絲，但都「由叮噹睇到多啦A夢」。他還未讓女兒看電視，問到之後會否讓她看多啦A夢，他說現在「睇咗真嘅先」。

黃先生一家剛巧經過，他說「由叮噹睇到多啦A夢」。（歐陽德浩攝）

《100%多啦A夢&FRIENDS》由於反應熱烈，巡迴特展主辦方多次宣布加場，惟展覽已延長一星期下，今後不會再加場。（主辦方提供圖片）

主辦稱不會再加場 7月20日再辦無人機表演

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展分為免費及收費展區，分別在星光大道和K11 MUSEA舉行。

主辦方APR創辦人SK指，知道很多人錯過了先前的無人機表演，因此決定7月20日同樣在尖沙咀再辦第二次，詳情稍後再公布。

問到會否考慮再加場，他表示展覽已延長了一個禮拜，不會再加場，但增放了20幾隻雕塑放在昂坪和港鐵站。

100%多啦A夢&FRIENDS》展覽地圖。（主辦方提供圖片）

原作者二女勝又日子出席開幕：小朋友夢想和希望是不受國界限制

FUJIKO PRO 社長勝又日子在開幕禮說，多啦A夢12年後再次來到香港，相信父親也沒想像過自己的作品會在海外如此受歡迎。她記得父親藤子F不二雄說，「小朋友的夢想與願望是每個人的基礎」，她認為小朋友的夢想和希望是不受國界限制，希望大人能重拾當時很喜愛多啦A夢的回憶，不同世代的小朋友都可以從多啦A夢獲得他們的感動和體會。

文體局局長楊潤雄亦有出席開幕，他表示多啦A夢陪着香港成長，相信市民在暑假有一個好好的節目。

多啦A夢展入場方案

主辦方提醒已購票市民和旅客，即使持有收費區門票，也不能隨意進入「100%多啦A夢户外展區」，入場方案有兩個：

方案1：

．經Klook預約進場

主辦方建議持票人從7月9日開始，通過Klook預約入場。K11 Musea的收費展區觀賞時間為75分鐘（不包括排隊時間），加上人流管制，需要至少預留30分鐘辦理入場手續。因此，建議可以預約兩小時前後的免費區域時段。

方案2：

．憑即日手帶輪候入場

主辦方提醒，對於未能成功預約但仍希望在同一天參觀免費區域的人，現場特別設置了持票人輪候隊伍。只要出示當日手帶給工作人員，即可加入輪候隊伍，但實際輪候時間將視現場情況而定。



100%多啦A夢&FRIENDS 免費展區 | 網上預約

▼6月13日 100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360▼



▼5月31日 多啦A夢主題輕鐵列車▼



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▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼

