網約車｜議員憂規管「管死」　運輸局指絕不認同政府偏幫的士業

運輸及物流局早前公布，建議規管網約車平台，建議透過法例明確地以牌照及若干發牌條件方式，規管網約車平台公司。至於哪些車可以成為網約車，當局表示運輸署今年稍後會就乘客需求及轉變等進行調查，評估提供合規服務的車輛類別和數目。



立法會交通事務委員會今(12日)開會討論相關細節，有議員憂慮設置規管後，會「管死」現時的網約出租汽車平台，另亦有議員擔心如果只規管平台而不發新牌，難以回應市民對點對點交通服務的需求。局長林世雄則表示，維持公交系統照顧九成多出行市民是做後續研究的基礎之一，不希望影響公共交通服務的高效生態。



+ 9

立法會交通事務委員會今（12日）討論規管網約平台。運輸及物流局局長林世雄在開場發言時表示，政府的立場非常清晰，就是以市民的利益為依歸，至於如何提升個人化點對點交通服務，政府是持開放態度，「對於有觀感認為政府偏幫的士業界嘅說法，我哋絕不認同。」他又指，規管網約平台訂定立法建議及完善打擊非法出租或取酬載客法例，會爭取在2025年完成。

至於社會對於哪些車可以成為網約車的討論，他指出政府將進行後續研究，評估對公共交通服務長遠營運以及整體道路交通的影響，尤其在本地公交系統每天照顧九成多出行市民的前提下，網約車對市民出行需求和載客服務價格帶來的變化。

運輸及物流局局長林世雄在開場發言時表示，絕不認同政府偏幫的士業的說法。（資料圖片／鄭子峰攝）

不同議員希望可以縮短研究網約平台立法建議的時間，亦有議員憂心立法會對打擊現時網約車的生存空間。其中選委界議員陳沛良提出，現時網約車愈來愈受市民歡迎，希望當局作出規管時「唔係將佢管死，而係令業界健康發展」，並指良好競爭有助提升點對點交通服務。他又希望，立法建議要等到2025年，認為時間太長可否縮減時間。

林世雄則表示，規管網約車平台，最重要是確保乘客及市民安全和利益受到保障，同時亦要顧及運輸業界整體發展，認為兩者並無衝突，他又說檢討會盡快進行，希望今屆政府可以處理到相關議題。

陳沛良憂慮設置規管後，會「管死」現時的網約出租汽車平台。（資料圖片／黃浩謙攝）

此外，多名議員跟進政府就合規的網約車輛類別和數目的意向，實政圓桌議員田北辰認為，網約車是大勢所趨，而現時網約車有約2.1萬輛，當中包括1.1萬輛的士及1萬輛私家車。他估計5年後已不會再有人在街上截車，惟如未來政府要求只有的士可以為合規網約車，即使所有的士加入網約平台，亦有約4000至5000個空缺，認為需透過發私家車合法載客取酬牌照填補。

香港新方向張欣宇則認為，政府指不希望增加網約車數量以影響現時公交系統照顧九成多出行市民的基礎是站不住腳，因現時非法出租或取酬載客的私家車已存在於市場，惟都未有見到公交系統受到很大衝擊，認為發牌「只會比今日更好，不會比今天更差。」林世雄回應時則指，維持公交系統照顧九成多出行市民是做後續研究的基礎之一，不希望網約車發牌影響公共交通服務的高效生態，又指網約車的供求有時與質素有關，並非「純數字的嘅問題。」

Uber是香港主要網約車平台。（資料圖片）

立法會亦有不少議員針對現時的士行業生態作出批評，九龍中議員楊永杰表示，繁忙時間見到不少的士全部「冚旗」等單，希望可以搶長途車程的預約，直言此令到一些坐短途車的市民根本無法在繁忙時間可以坐的士，又邀請局長一同在繁忙時間於街上「截的士」，揚言如不加多30至40元，根本不可以坐上短途車。

不過，自由黨李鎮強則認為並非的士業界不想做好，而是無經濟能力做好，希望政府規管網約平台時可以公平對待。局長林世雄回應時指出，同意的士行業需要「爭氣」，提升服務質素明白的士業界面對經濟不好的情況，但「點樣都好，的士都係服務行業」，而局方未來會透過的士車隊去改善及規管的士業界，相信會帶動新風氣。