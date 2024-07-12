大欖隧道收費｜議員倡非繁忙時段免費　運輸局憂反致三條要道齊塞

大欖隧道專營權明年5月底屆滿，政府收回隧道後會下調收費，並提出三項建議收費情景。立法會交通事務委員會今（12日）討論相關議題，多名議員倡非繁忙時間應免費，以達致最大分流效果、紓緩屯門公路壓力。不過，運輸及物流局副局長廖振新則指，當局對此方案有保留，認為非繁忙時段收費都應合符用者自付原則，否則對繁忙時間用車人士不公平。



大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

政府提出大欖隧道三個收費情景。（立法會文件截圖）

運輸及物流局就明年收回大欖隧道專營權後收費調整，向立法會提交建議收費文件，包括兩個固定收費及一個分時段收費，其中兩個固定收費，建議私家車收費由58元分別降至45元或35元。分時段時費則設三段收費建議，包括繁忙時間45元、一般時段35元及非繁忙時段20元。的士方面，三個情景建議收費介乎30元至45元；商用車則為35元至45元。

運輸及物流局副局長廖振新解釋，政府已積極聽取議員意見並回應議會、市民和業界的期望，提出大幅下調收費的情景供大家討論，就各個車種的減幅達22%至79%不等。他特別提到全部車劃一減至35元的方案，當局推算會在繁忙時段引發過度車流及700米車龍，結果得不償失，不應推行。

他又指，政府對「免費」的意見有極大保留，認為無論從交通管理還是公共財政角度均不可取，有關時段誘發的車流可能影響公交和其他商用車使用隧道。再者，確保隧道安全和順利營運需要投放大量資源，收取合理費用是恪守「用者自付」原則，長遠亦有助政府投資運輸基建。

廖振新指，政府對「免費」的意見有極大保留，認為無論從交通管理還是公共財政角度均不可取。（資料圖片／廖雁雄攝）

多名議員倡非繁忙時間應免費或減價，以達致最大分流效果、舒緩屯門公路壓力。民建聯劉國勳直言對當局提交的意見表示失望，批評為何本港多條新建隧道可以免費收費，但一條收回來的隧道則要收如此高的價錢。選委界陳紹雄亦指，三隧分流效果顯著，認同大欖應聚焦於分時段收費，惟關注非繁忙時段會否有更多空間減價。

工聯會陸頌雄議員亦提出的議案，促請政府調低大欖隧道的整體收費、在非繁忙時間大幅降低收費甚至考慮免費，他指出，政府應交代分時段的車流量及每年的維修費用以供市民了解，又指現時大欖隧道收費，令不少車主寧願兜路到屯公，增加碳排放量。

廖振新稱非繁忙時段收費應符用者自付 否則對繁忙時間用車人士不公

廖振新回應指，減少碳排放最有效都是推行綠色交通，認為非繁忙時段的收費都應合符要用者自付原則，否則對繁忙時間用車的人士不公平。他強調，「唔係減多啲就可以分流到（屯公現時堵塞情況）」，反而有可能吸引了額外的行車量，令三條要道即屯公、吐露港公路及大欖隧道都堵塞，得不償失。

不過，亦有多名議員認為分時段收費相對可取，並查問繁忙時段的時間為何。新民黨葉劉淑儀引述有商界質疑，政府有龐大財赤，應該收回一些成本，同時能令市民珍惜隧道資源，減少免費時可能出現的濫用。香港新方向張欣宇則認為，現時分階段收費的方案過於複雜，認為可以簡單點只分兩級制，則非繁忙時間及繁忙時間。廖振新則指，仍要探討什麼時間定為繁忙時段，會在第四季交草案時列明。

至於立法會「A4聯盟」提出的組合式收費，即組合「過山」隧道及「過海」隧道，以優惠的價錢再去作分流。廖振新則要更多時間了解相關建議，認為檢討隧道時可以都可以一併檢討。